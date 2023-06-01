https://sputnik-abkhazia.ru/20230601/kontsert-i-veselye-igry-kak-otmetili-den-zaschity-detey-na-naberezhnoy-sukhuma--1046120340.html

Концерт и веселые игры: как отметили День защиты детей на набережной Сухума

Концерт и веселые игры: как отметили День защиты детей на набережной Сухума

Международный день защиты детей ежегодно отмечается во всем мире 1 июня. 01.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-01T17:55+0300

2023-06-01T17:55+0300

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в абхазии

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СУХУМ, 1 июн - Sputnik, Бадрак Авидзба. Концерт ко Дню защиты детей, организованный Управлением культуры администрации Сухума, прошел на площади перед Абхазским драматическим театром имени Самсона Чанба.В концерте приняли участие детские песенные и танцевальные коллективы. На набережной также представлены детские рисунки. Праздничная атмосфера царила и в парке имени Баграта Шинкуба.Здесь дети рисовали на асфальте, делали фотографии в специально оборудованной фотозоне, играли в шахматы, шашки, настольный теннис, пускали мыльные пузыри и просто играли в догонялки. "Хочу поздравить всех детей и их родителей с этим праздником, организаторам удалось создать хорошую атмосферу, малышам здесь очень нравится. Это еще один день, когда мы просто можем побаловать наших детей и это очень здорово", - сказала мама троих детей Изабелла. Международный день защиты детей ежегодно отмечается во всем мире 1 июня. День был учрежден в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин в ноябре 1949 года. Впервые он отмечался в 1950 году.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230601/master-klassy-dlya-detey-proveli-na-ploschadke-guma-1046114087.html

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