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Концерт и веселые игры: как отметили День защиты детей на набережной Сухума
Концерт и веселые игры: как отметили День защиты детей на набережной Сухума
Международный день защиты детей ежегодно отмечается во всем мире 1 июня. 01.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-01T17:55+0300
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СУХУМ, 1 июн - Sputnik, Бадрак Авидзба. Концерт ко Дню защиты детей, организованный Управлением культуры администрации Сухума, прошел на площади перед Абхазским драматическим театром имени Самсона Чанба.В концерте приняли участие детские песенные и танцевальные коллективы. На набережной также представлены детские рисунки. Праздничная атмосфера царила и в парке имени Баграта Шинкуба.Здесь дети рисовали на асфальте, делали фотографии в специально оборудованной фотозоне, играли в шахматы, шашки, настольный теннис, пускали мыльные пузыри и просто играли в догонялки. "Хочу поздравить всех детей и их родителей с этим праздником, организаторам удалось создать хорошую атмосферу, малышам здесь очень нравится. Это еще один день, когда мы просто можем побаловать наших детей и это очень здорово", - сказала мама троих детей Изабелла. Международный день защиты детей ежегодно отмечается во всем мире 1 июня. День был учрежден в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин в ноябре 1949 года. Впервые он отмечался в 1950 году.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230601/master-klassy-dlya-detey-proveli-na-ploschadke-guma-1046114087.html
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дети, сухум, абхазия
дети, сухум, абхазия

Концерт и веселые игры: как отметили День защиты детей на набережной Сухума

17:55 01.06.2023 (обновлено: 20:33 01.06.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук День защиты детей
День защиты детей - Sputnik Абхазия, 1920, 01.06.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Международный день защиты детей ежегодно отмечается во всем мире 1 июня.
СУХУМ, 1 июн - Sputnik, Бадрак Авидзба. Концерт ко Дню защиты детей, организованный Управлением культуры администрации Сухума, прошел на площади перед Абхазским драматическим театром имени Самсона Чанба.
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В концерте приняли участие детские песенные и танцевальные коллективы.
На набережной также представлены детские рисунки.
Праздничная атмосфера царила и в парке имени Баграта Шинкуба.
Здесь дети рисовали на асфальте, делали фотографии в специально оборудованной фотозоне, играли в шахматы, шашки, настольный теннис, пускали мыльные пузыри и просто играли в догонялки.
© Sputnik / Томас Тхайцук День защиты детей
День защиты детей - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
День защиты детей
© Sputnik / Томас Тхайцук День защиты детей
День защиты детей - Sputnik Абхазия
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День защиты детей - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук День защиты детей
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День защиты детей - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук День защиты детей
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© Sputnik / Томас Тхайцук День защиты детей
День защиты детей - Sputnik Абхазия
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День защиты детей
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© Sputnik / Томас Тхайцук
День защиты детей
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© Sputnik / Томас Тхайцук
День защиты детей
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© Sputnik / Томас Тхайцук
День защиты детей
"Хочу поздравить всех детей и их родителей с этим праздником, организаторам удалось создать хорошую атмосферу, малышам здесь очень нравится. Это еще один день, когда мы просто можем побаловать наших детей и это очень здорово", - сказала мама троих детей Изабелла.
Международный день защиты детей ежегодно отмечается во всем мире 1 июня. День был учрежден в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин в ноябре 1949 года. Впервые он отмечался в 1950 году.
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