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Очень много планов: каким будет культурное сотрудничество Абхазии и Южной Осетии
Очень много планов: каким будет культурное сотрудничество Абхазии и Южной Осетии
Дни культуры Южной Осетии открылись в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба 31 мая. 01.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-01T13:35+0300
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СУХУМ, 1 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. У Абхазии и Южной Осетии очень много планов в рамках культурного сотрудничества, рассказал на пресс-конференции в Sputnik министр культуры Даур Кове.Дни Южной Осетии в Абхазии открылись накануне в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба. Югоосетинскую делегацию в республику возглавила министр культуры Радмила Дзагоева."Я очень рад, что сегодня культуру в республике Южная Осетия представляет такой человек как Радмила Филипповна, человек, который полон энергии, который знает свою работу и делает все, для того, чтобы воплощать в жизнь те или иные идеи. В апреле месяце по нашей совместной договоренности мы провели Дни культуры Абхазии в Южной Осетии. Сегодня мы проводим Дни Южной Осетии в Абхазии", - добавил Даур Кове.Министр культуры Южной Осетии Радмила Дзагоева рассказала о реакции зрителей на постановку спектакля "Черная бурка" в исполнении актеров югоосетинского театра.После показа спектакля многие зрители подходили к актерам и режиссеру и благодарили за постановку, подчеркнула Дзагоева.Ранее Дни культуры Абхазии проходили в столице Южной Осетии. Для участия в мероприятиях в братскую республику отправились труппа Абхазского Молодежного театра со спектаклем "Третий день войны" по мотивам рассказов Шалодии Аджинджал и Госансамбль песни и танца. Мероприятия проходили 5 и 6 апреля этого года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230531/dni-kultury-yuzhnoy-osetii-otkrylis-v-sukhume-1046103496.html
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Очень много планов: каким будет культурное сотрудничество Абхазии и Южной Осетии
13:35 01.06.2023 (обновлено: 13:43 01.06.2023)
Дни культуры Южной Осетии открылись в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба 31 мая.
СУХУМ, 1 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. У Абхазии и Южной Осетии очень много планов в рамках культурного сотрудничества, рассказал на пресс-конференции в Sputnik министр культуры Даур Кове.
"Сегодня подводя итог в 18:00 в Госфилармонии выступит именитый югоосетинский ансамбль "Симд", и этим мы будем закрывать Дни культуры Южной Осетии в Абхазии. Хочу сказать, что у нас впереди очень много планов, которые мы обсуждали и я уверен мы их будем реализовывать", - отметил министр.
Дни Южной Осетии в Абхазии открылись накануне в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба. Югоосетинскую делегацию в республику возглавила министр культуры Радмила Дзагоева.
"Я очень рад, что сегодня культуру в республике Южная Осетия представляет такой человек как Радмила Филипповна, человек, который полон энергии, который знает свою работу и делает все, для того, чтобы воплощать в жизнь те или иные идеи. В апреле месяце по нашей совместной договоренности мы провели Дни культуры Абхазии в Южной Осетии. Сегодня мы проводим Дни Южной Осетии в Абхазии", - добавил Даур Кове.
Министр культуры Южной Осетии Радмила Дзагоева рассказала о реакции зрителей на постановку спектакля "Черная бурка" в исполнении актеров югоосетинского театра.
"Репертуар нашего театра достаточно разнообразный, в нем присутствует русская классика, зарубежная драматургия, но театр у нас национальный, и основной акцент мы делаем на нашу драматургию. "Черная бурка" - одно из ярких произведений, в первый раз на югоосетинской сцене ее ставил сам автор, то есть она у нас ставится во второй раз. Я думаю выбор не случаен, потому что всегда хочется вывозить что-то свое, национальное, чтобы знакомить людей за пределами Южной Осетии именно с нашей драматургией. Что касается приема в Сухуме, то он был великолепным", - сказала она.
После показа спектакля многие зрители подходили к актерам и режиссеру и благодарили за постановку, подчеркнула Дзагоева.
Ранее Дни культуры Абхазии проходили в столице Южной Осетии. Для участия в мероприятиях в братскую республику отправились труппа Абхазского Молодежного театра со спектаклем "Третий день войны" по мотивам рассказов Шалодии Аджинджал и Госансамбль песни и танца. Мероприятия проходили 5 и 6 апреля этого года.