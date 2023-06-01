https://sputnik-abkhazia.ru/20230601/ochen-mnogo-planov-kakim-budet-kulturnoe-sotrudnichestvo-abkhazii-i-yuzhnoy-osetii-1046111651.html

Очень много планов: каким будет культурное сотрудничество Абхазии и Южной Осетии

Очень много планов: каким будет культурное сотрудничество Абхазии и Южной Осетии

Дни культуры Южной Осетии открылись в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба 31 мая. 01.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-01T13:35+0300

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2023-06-01T13:43+0300

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СУХУМ, 1 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. У Абхазии и Южной Осетии очень много планов в рамках культурного сотрудничества, рассказал на пресс-конференции в Sputnik министр культуры Даур Кове.Дни Южной Осетии в Абхазии открылись накануне в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба. Югоосетинскую делегацию в республику возглавила министр культуры Радмила Дзагоева."Я очень рад, что сегодня культуру в республике Южная Осетия представляет такой человек как Радмила Филипповна, человек, который полон энергии, который знает свою работу и делает все, для того, чтобы воплощать в жизнь те или иные идеи. В апреле месяце по нашей совместной договоренности мы провели Дни культуры Абхазии в Южной Осетии. Сегодня мы проводим Дни Южной Осетии в Абхазии", - добавил Даур Кове.Министр культуры Южной Осетии Радмила Дзагоева рассказала о реакции зрителей на постановку спектакля "Черная бурка" в исполнении актеров югоосетинского театра.После показа спектакля многие зрители подходили к актерам и режиссеру и благодарили за постановку, подчеркнула Дзагоева.Ранее Дни культуры Абхазии проходили в столице Южной Осетии. Для участия в мероприятиях в братскую республику отправились труппа Абхазского Молодежного театра со спектаклем "Третий день войны" по мотивам рассказов Шалодии Аджинджал и Госансамбль песни и танца. Мероприятия проходили 5 и 6 апреля этого года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230531/dni-kultury-yuzhnoy-osetii-otkrylis-v-sukhume-1046103496.html

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