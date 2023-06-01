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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 2 июня
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 2 июня
Територия черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием малоградиентного барического поля повышенного давления. 01.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-01T16:35+0300
2023-06-01T16:35+0300
2023-06-01T17:17+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 1 июн - Sputnik. В пятницу, 2 июня, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Относительная влажность воздуха 60-90%.18°С, днем от +20°С до +259°С.Температура морской воды +19°С.Волнение морской воды слабое и умеренное 1-2 баллов.Относительная влажность воздуха 6080%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 2 июня
16:35 01.06.2023 (обновлено: 17:17 01.06.2023)
Територия черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием малоградиентного барического поля повышенного давления.
СУХУМ, 1 июн - Sputnik. В пятницу, 2 июня, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Относительная влажность воздуха 60-90%.18°С, днем от +20°С до +259°С.
Температура морской воды +19°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное 1-2 баллов.
Относительная влажность воздуха 6080%.