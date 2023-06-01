https://sputnik-abkhazia.ru/20230601/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-2-iyunya-1046117722.html

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 2 июня

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 2 июня

Територия черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием малоградиентного барического поля повышенного давления. 01.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-01T16:35+0300

2023-06-01T16:35+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 1 июн - Sputnik. В пятницу, 2 июня, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Относительная влажность воздуха 60-90%.18°С, днем от +20°С до +259°С.Температура морской воды +19°С.Волнение морской воды слабое и умеренное 1-2 баллов.Относительная влажность воздуха 6080%.

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погода в абхазии