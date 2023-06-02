https://sputnik-abkhazia.ru/20230602/anpilogov-o-prizyve-glavy-ek-ne-prekraschat-ogon-na-ukraine-drugikh-variantov-ne-vidyat-1046129618.html

Анпилогов о призыве главы ЕК не прекращать огонь на Украине: других вариантов не видят

Анпилогов о призыве главы ЕК не прекращать огонь на Украине: других вариантов не видят

В беседе с радио Sputnik политолог Алексей Анпилогов отметил, что Евросоюз, США и НАТО рассматривают окончание конфликта только как полное военное и... 02.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-02T13:32+0300

2023-06-02T13:32+0300

2023-06-02T13:32+0300

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Анпилогов о призыве главы ЕК не прекращать огонь на Украине: других вариантов не видят Анпилогов о призыве главы ЕК не прекращать огонь на Украине: других вариантов не видят

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости не прекращать огонь на Украине, по ее мнению, остановка военных действий не приведет к прочному миру.По мнению политолога Алексея Анпилогова, Евросоюз, США и НАТО рассматривают окончание конфликта только, как полное военное и политическое поражение России.По словам Анпилогова, Евросоюз не сможет вести длительную войну на истощение, в которую втягивает Российскую Федерацию, так как у европейских стран нарастают огромные кризисные явления.

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