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Анпилогов о призыве главы ЕК не прекращать огонь на Украине: других вариантов не видят
Анпилогов о призыве главы ЕК не прекращать огонь на Украине: других вариантов не видят
В беседе с радио Sputnik политолог Алексей Анпилогов отметил, что Евросоюз, США и НАТО рассматривают окончание конфликта только как полное военное и... 02.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-02T13:32+0300
2023-06-02T13:32+0300
2023-06-02T13:32+0300
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Анпилогов о призыве главы ЕК не прекращать огонь на Украине: других вариантов не видят
Анпилогов о призыве главы ЕК не прекращать огонь на Украине: других вариантов не видят
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости не прекращать огонь на Украине, по ее мнению, остановка военных действий не приведет к прочному миру.По мнению политолога Алексея Анпилогова, Евросоюз, США и НАТО рассматривают окончание конфликта только, как полное военное и политическое поражение России.По словам Анпилогова, Евросоюз не сможет вести длительную войну на истощение, в которую втягивает Российскую Федерацию, так как у европейских стран нарастают огромные кризисные явления.
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подкасты спецоперация россии в донбассе, россия, украина, спецоперация, европа, еврокомиссия, нато, сша, евросоюз, аудио
подкасты спецоперация россии в донбассе, россия, украина, спецоперация, европа, еврокомиссия, нато, сша, евросоюз, аудио
Анпилогов о призыве главы ЕК не прекращать огонь на Украине: других вариантов не видят
В беседе с радио Sputnik политолог Алексей Анпилогов отметил, что Евросоюз, США и НАТО рассматривают окончание конфликта только как полное военное и политическое поражение России.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости не прекращать огонь на Украине, по ее мнению, остановка военных действий не приведет к прочному миру.
По мнению политолога Алексея Анпилогова, Евросоюз, США и НАТО рассматривают окончание конфликта только, как полное военное и политическое поражение России.
"Других вариантов они не замечают, не видят, и в их картине мира такого рода мирное соглашение просто отсутствует. Является ли это оправданным взглядом на мир и является ли правдой слова Урсулы фон дер Ляйен о том, что это будет непрочный мир? Нет, не является. Можно вспомнить огромное количество замороженных конфликтов, которые существуют десятилетиями и уже перешли к нам из XX века: это и раздел Кипра, раздел Кореи и многие другие", – сказал он.
По словам Анпилогова, Евросоюз не сможет вести длительную войну на истощение, в которую втягивает Российскую Федерацию, так как у европейских стран нарастают огромные кризисные явления.