https://sputnik-abkhazia.ru/20230602/oborudovanie-dlya-izvlecheniya-kriptovalyuty-izyali-na-granitse-abkhazii-s-rossiey--1046129194.html
Оборудование для извлечения криптовалюты изъяли на границе Абхазии с Россией
Оборудование для извлечения криптовалюты изъяли на границе Абхазии с Россией
В Абхазии до 31 декабря 2023 года действует запрет на добычу криптовалют на территории республики и ввоз оборудования для майнинга. 02.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-02T11:10+0300
2023-06-02T11:10+0300
2023-06-02T11:10+0300
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СУХУМ, 2 июн - Sputnik. Оборудование для извлечения криптовалюты изъяли на границе Абхазии с Россией, сообщает Государственный таможенный комитет республики. Всего таможенники изъяли три аппарата.Все материалы по административным правонарушениям переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.
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майнинг в абхазии, абхазия, таможня
майнинг в абхазии, абхазия, таможня
Оборудование для извлечения криптовалюты изъяли на границе Абхазии с Россией
В Абхазии до 31 декабря 2023 года действует запрет на добычу криптовалют на территории республики и ввоз оборудования для майнинга.
СУХУМ, 2 июн - Sputnik. Оборудование для извлечения криптовалюты изъяли на границе Абхазии с Россией, сообщает Государственный таможенный комитет республики.
Таможенники остановили автомобиль, в котором после досмотра обнаружили три аппарата для добычи криптовалют. Машиной управлял гражданин Абхазии, следовавший из России.
Всего таможенники изъяли три аппарата.
Все материалы по административным правонарушениям переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.