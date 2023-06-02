https://sputnik-abkhazia.ru/20230602/oborudovanie-dlya-izvlecheniya-kriptovalyuty-izyali-na-granitse-abkhazii-s-rossiey--1046129194.html

Оборудование для извлечения криптовалюты изъяли на границе Абхазии с Россией

Оборудование для извлечения криптовалюты изъяли на границе Абхазии с Россией

В Абхазии до 31 декабря 2023 года действует запрет на добычу криптовалют на территории республики и ввоз оборудования для майнинга. 02.06.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 2 июн - Sputnik. Оборудование для извлечения криптовалюты изъяли на границе Абхазии с Россией, сообщает Государственный таможенный комитет республики. Всего таможенники изъяли три аппарата.Все материалы по административным правонарушениям переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

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