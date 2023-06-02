https://sputnik-abkhazia.ru/20230602/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-3-i-4-maya-1046135748.html
Прогноз погоды в Абхазии на выходные 3 и 4 июня
Прогноз погоды в Абхазии на выходные 3 и 4 июня
Погода черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля пониженного атмосферного давления. 02.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-02T16:50+0300
2023-06-02T16:50+0300
2023-06-02T17:05+0300
в абхазии
погода в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/02/1046135567_0:760:2048:1912_1920x0_80_0_0_a08eb6846457a852daf769b710e2fa59.jpg
СУХУМ, 2 июн - Sputnik. В выходные дни, 3 и 4 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, в субботу без осадков, в воскресенье дождь разной интенсивности и продолжительности, гроза, туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +23°С до +28°С.Температура морской воды от +19°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность 60-80%.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/02/1046135567_0:568:2048:2104_1920x0_80_0_0_d07903f9c2f09fbd2dee939d01861f93.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные 3 и 4 июня
16:50 02.06.2023 (обновлено: 17:05 02.06.2023)
Погода черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля пониженного атмосферного давления.
СУХУМ, 2 июн - Sputnik. В выходные дни, 3 и 4 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, в субботу без осадков, в воскресенье дождь разной интенсивности и продолжительности, гроза, туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +23°С до +28°С.
Температура морской воды от +19°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность 60-80%.