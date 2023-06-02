https://sputnik-abkhazia.ru/20230602/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-3-i-4-maya-1046135748.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные 3 и 4 июня

Прогноз погоды в Абхазии на выходные 3 и 4 июня

Погода черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля пониженного атмосферного давления. 02.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-02T16:50+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 2 июн - Sputnik. В выходные дни, 3 и 4 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, в субботу без осадков, в воскресенье дождь разной интенсивности и продолжительности, гроза, туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +23°С до +28°С.Температура морской воды от +19°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность 60-80%.

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2023

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

погода в абхазии