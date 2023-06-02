https://sputnik-abkhazia.ru/20230602/v-nato-zaplanirovali-voynu-s-rossiey-1046133170.html

В НАТО запланировали войну с Россией

В НАТО запланировали войну с Россией

Известие о том, что Североатлантический альянс подготовил некие секретные планы военных действий против России, неприятно поразило западную общественность. Та... 02.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-02T14:35+0300

2023-06-02T14:35+0300

2023-06-02T14:35+0300

нато

россия

колумнисты

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/18/1037754685_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_1083cd1e6b8fdde9c940140408fe8a6f.jpg

Дело в том, что все последние тридцать лет блок НАТО усиленно изображал из себя голубя мира. Курлыкая про свои чисто оборонительные цели, он неустанно расширялся на восток, все ближе к границам России, а заодно оккупировал и уничтожал целые страны, убивал их мирных жителей. В целях "обороны" стран НАТО массово гибли граждане Югославии, Ливии, Ирака, пишет Виктория Никифорова для РИА Новости. А самое главное, все противники НАТО в последние десятилетия были бедными странами с очень скромными военными возможностями. Никакого ответа, способного долететь до Парижа или Берлина, у них не было и быть не могло.Но вот американский журнал Newsweek выпускает материал, в котором рассказывает о неких секретных планах альянса на войну с Россией. Принять их на вооружение должны на ближайшем саммите НАТО — он состоится в Вильнюсе 11-12 июля.Официально в программе саммита перечислены лишь шесть задач блока в связи с противостоянием России. Это слаживание и координация вооруженных сил альянса на всех театрах боевых действий, долгосрочное сотрудничество с частными компаниями в сфере оборонки, увеличение выпуска оружия и боеприпасов и создание их резервов на случай долговременной войны. Это задачи отнюдь не сегодняшнего дня — открыто признается, что к этим целям будут идти несколько лет.Западную общественность напрягают другие — секретные — планы НАТО по военным действиям против России. По информации Newsweek, они изложены в тысячестраничных документах, что подразумевает тщательное планирование совершенно конкретных маневров.Для России в существовании секретных планов НАТО никакой сенсации нет. Альянс изначально был заточен на военное противостояние с СССР и странами Варшавского договора, поэтому в годы холодной войны натовские генералы сочиняли сценарии войн с нами на регулярной основе.После распада СССР ничего, по сути, не изменилось. В 2010 году натовские генералы расписали боевую программу на территории Прибалтики. Предлогом значилась, естественно, "агрессия" России. Под это дело американский адмирал Джеймс Ставридис, командовавший тогда НАТО, наладил взаимодействие вооруженных сил Прибалтики и Польши, определил порты для поддержки с моря и назначил девять американских, английских, немецких и польских подразделений НАТО, которые должны были защищать прибалтов в случае российского "вторжения".Напомним, это был 2010 год — разгар американо-российской "перезагрузки". Планы НАТО на территории Прибалтики были сугубо секретными, известными они оказались только благодаря сливу в Wikileaks. Тем не менее альянс продолжал уговаривать всех, что преследует чисто оборонительные цели.На сегодняшний момент НАТО, несмотря на все те же заверения, давно уже ведет военные действия против России руками украинцев. Причем накачивание оружием Незалежной затевалось еще до СВО.В 2021 году генерал ВВС США Тод Уолтерс, командовавший тогда объединенными ВС НАТО в Европе, наладил каналы поставки Украине западного оружия. Первые стингеры и джавелины пошли по ним задолго до начала СВО. Об этом генерал рассказал влиятельному военному обозревателю Washington Post Дэвиду Игнатиусу. Потом эти люди делали удивленные глаза и на разные лады повторяли: "НАТО не воюет с Россией".Результаты военной активности НАТО на территории Украины плачевны. Вооружение, поставлявшееся в гигантских размерах, перемолото и затрофеено. Европейские склады опустошены. ВСУ понесли огромные потери в живой силе, утратив пятую часть территории страны. Россия пробила коридор в Крым, сделала Азовское море своим внутренним морем, присоединила новые регионы. Экономики Украины больше не существует, экономика России работает как часы.Это уж не говоря про бесконечный сериал с контрнаступом. Сначала его анонсировали на годовщину СВО, потом перенесли на весну, только что отложили на лето. Похоже, не сумев добиться успеха на поле боя, натовцы пустили в ход информационную вундервафлю — свои секретные суперпланы на многие тысячи страниц. Смертельное оружие, что и говорить.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230531/belarus-i-rossiya-sozdayut-moschnyy-giperboloid-dlya-unichtozheniya-dronov-nato-1046090300.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230531/belarus-i-rossiya-sozdayut-moschnyy-giperboloid-dlya-unichtozheniya-dronov-nato-1046090300.html

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/09/1031248820_0:0:1200:1200_100x100_80_0_0_49091809e288def1bcd47fea98df6bdf.jpg

Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/09/1031248820_0:0:1200:1200_100x100_80_0_0_49091809e288def1bcd47fea98df6bdf.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/09/1031248820_0:0:1200:1200_100x100_80_0_0_49091809e288def1bcd47fea98df6bdf.jpg

нато, россия, колумнисты, политика