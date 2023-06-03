https://sputnik-abkhazia.ru/20230603/glava-minturizma-provel-inspektsiyu-v-gagre-v-preddverii-kurortnogo-sezona-1046140841.html

Глава Минтуризма провел инспекцию в Гагре в преддверии курортного сезона

Глава Минтуризма провел инспекцию в Гагре в преддверии курортного сезона

Гагра - один из самых популярных курортов Абхазии, всего в Гагрском районе около 26 тысяч койкомест. 03.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-03T11:59+0300

2023-06-03T11:59+0300

2023-06-03T11:59+0300

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СУХУМ, 3 июн - Sputnik. Министр туризма Теймураз Хишба в преддверии курортного сезона посетил Гагру с рабочей поездкой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.По словам главврача лечебницы Валентины Верхотуровой, сероводородная скважина в Гагре - лучшая в мире с точки зрения лечения, водой из нее наполняют 52 ванны. "Медицинское оборудование закуплено в России. Ванны нескольких размеров с учетом разного телосложения и веса пациентов. Технический ввод проводится под контролем инженера по медоборудованию", – рассказала врач.Кроме того, к середине июня в лечебнице откроется бассейн. Верхотурова пояснила, что учреждение может принять 104 пациента в час. В нем работают 35 сотрудников, почти все они - местные жители.Также Теймураз Хишба осмотрел городской пляж и обратил внимание на то, что во время купального сезона там должна работать спасательная станция и на то, что санэпидемстанция должна взять пробы морской воды.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230602/gotovnost-pitsundy-k-tursezonu-obsudili-ministr-turizma-i-glava-goroda-1046139278.html

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