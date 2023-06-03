https://sputnik-abkhazia.ru/20230603/knyaz-vladimir-pribudet-v-sukhumskiy-port-v-iyune-1046142333.html

"Князь Владимир" прибудет в сухумский порт в июне

"Князь Владимир" прибудет в сухумский порт в июне

По мнению главы порта Сочи, запуск морских круизов в Абхазию может увеличить турпоток на 5-10%. 03.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-03T14:26+0300

2023-06-03T14:26+0300

2023-06-03T14:26+0300

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СУХУМ, 3 июн - Sputnik. Круизы лайнера "Князь Владимир" в порт Сухума начнутся в конце первого месяца лета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора сочинского порта Юрия Владимирова."Князь Владимир" – девятипалубное круизное судно российской компании "Черноморские круизы", осуществляющее перевозки по маршруту Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь – Сочи. Одновременно корабль может перевозить до 600 пассажиров. Тестовый рейс "Князя Владимира" из сочинского морского порта в Абхазию состоялся 2 декабря 2019 года. Его задачей была отработка всей процедуры навигации, швартовка к причалу и прохождение пограничных процедур. В последний раз до этого в Сухумскую бухту круизные лайнеры заходили до начала Отечественной войны Народа Абхазии, почти 30 лет назад.С 1 марта по 31 октября 2020 года лайнер должен был сделать 35 рейсов, в том числе и шесть заходов в порт Сухума. Но из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением COVID-19, рейсы были отменены.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230518/minturizma-bolshaya-turisticheskaya-nagruzka-ozhidaetsya-v-sukhume-letom-1045896500.html

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