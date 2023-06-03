https://sputnik-abkhazia.ru/20230603/kurua-remont-kontaktnoy-seti-pozvolit-abkhazii-prinimat-sovremennye-elektropoezda-1046150633.html

Куруа: ремонт контактной сети позволит Абхазии принимать современные электропоезда

Куруа: ремонт контактной сети позволит Абхазии принимать современные электропоезда

Абхазия заключит с РЖД договор на ремонт контактной сети вдоль железной дороги от абхазо-российской границы до Гагры и, в дальнейшем, до Сухума. 03.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-03T20:05+0300

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2023-06-03T20:05+0300

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СУХУМ, 3 июн - Sputnik. Ремонт контакной сети позволит Абхазии принимать современные электропоезда и грузовые электровозы. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал главный инженер АЖД Леонид Куруа.Недавно АЖД и РЖД договорились о ремонте контактной сети вдоль железной дороги от Псоу до Гагры и, в дальнейшем, до Сухума.По словам Куруа, ремонт сети крайне важен для Абхазии, так это касается питания пассажирских электропоездов и грузовых электровозов.“Без этого мы не можем проводить какие-либо работы. Также у нас намечается запуск электропоезда "Ласточка" по курсу Сочи-Гагра. Нам необходимо подготовить инфраструктуру к приему этого электропоезда. Исходя из этих двух позиций, нам необходимо провести такую работу”, - подчеркнул Куруа.Главный инженер АЖД добавил, что уже есть готовый проект договора, который абхазская и российская сторона планируют подписать в ближайшие дни.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230515/v-azhd-otsenili-perspektivy-zapuska-lastochki-v-abkhaziyu-letom-1045805958.html

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