Первый открытый турнир по художественной гимнастике прошел в Сухуме
18:03 03.06.2023 (обновлено: 19:33 03.06.2023)
© Sputnik / Леон Адлейба Первый открытый турнир по художественной гимнастике прошел в Сухуме
© Sputnik / Леон Адлейба
В первом международном открытом турнире по художественной гимнастике в Сухуме приняли участие 78 спортсменок из Абхазии и России, в том числе из Луганской Народной Республики.
СУХУМ, 3 июн - Sputnik, Сария Кварацхелия. Первый международный открытый турнир по художественной гимнастике прошел в Сухуме. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказала президент Федерации художественной гимнастики Абхазии Гунда Кварчия.
В турнире приняли участие 78 спортсменок из Абхазии и регионов России, включая ЛНР. Возрастная группа - это дети 2011-2019 годов рождения.
“Турнир прошел хорошо, дети и родители довольны. Все сказали, что соревнования были на уровне, не хуже, чем в России. Госкомспорта купил нам профессиональный ковер, вся атрибутика была презентабельной”, - отметила Кварчия.
© Sputnik / Леон Адлейба Первый открытый турнир по художественной гимнастике прошел в Сухуме
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© Sputnik / Леон Адлейба
Первый открытый турнир по художественной гимнастике прошел в Сухуме
© Sputnik / Леон Адлейба Первый открытый турнир по художественной гимнастике прошел в Сухуме
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© Sputnik / Леон Адлейба
Первый открытый турнир по художественной гимнастике прошел в Сухуме
© Sputnik / Леон Адлейба Первый открытый турнир по художественной гимнастике прошел в Сухуме
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© Sputnik / Леон Адлейба
Первый открытый турнир по художественной гимнастике прошел в Сухуме
© Sputnik / Леон Адлейба Первый открытый турнир по художественной гимнастике прошел в Сухуме
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© Sputnik / Леон Адлейба
Первый открытый турнир по художественной гимнастике прошел в Сухуме
© Sputnik / Леон Адлейба Первый открытый турнир по художественной гимнастике прошел в Сухуме
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© Sputnik / Леон Адлейба
Первый открытый турнир по художественной гимнастике прошел в Сухуме
© Sputnik / Леон Адлейба Первый открытый турнир по художественной гимнастике прошел в Сухуме
6/6
© Sputnik / Леон Адлейба
Первый открытый турнир по художественной гимнастике прошел в Сухуме
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© Sputnik / Леон Адлейба
Первый открытый турнир по художественной гимнастике прошел в Сухуме
2/6
© Sputnik / Леон Адлейба
Первый открытый турнир по художественной гимнастике прошел в Сухуме
3/6
© Sputnik / Леон Адлейба
Первый открытый турнир по художественной гимнастике прошел в Сухуме
4/6
© Sputnik / Леон Адлейба
Первый открытый турнир по художественной гимнастике прошел в Сухуме
5/6
© Sputnik / Леон Адлейба
Первый открытый турнир по художественной гимнастике прошел в Сухуме
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© Sputnik / Леон Адлейба
Первый открытый турнир по художественной гимнастике прошел в Сухуме
По ее словам, впервые гимнастки из Абхазии выступали под музыку и показали свою программу, как профессиональные спортсмены, и организаторам турнира есть, чем гордиться.
Призеры первого международного открытого турнира получили медали, кубки и грамоты от Госкомспорта Абхазии. Спонсоры турнира обеспечили подарками всех участников.