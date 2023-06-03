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Первый открытый турнир по художественной гимнастике прошел в Сухуме
Первый открытый турнир по художественной гимнастике прошел в Сухуме
В первом международном открытом турнире по художественной гимнастике в Сухуме приняли участие 78 спортсменок из Абхазии и России, в том числе из Луганской... 03.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-03T18:03+0300
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СУХУМ, 3 июн - Sputnik, Сария Кварацхелия. Первый международный открытый турнир по художественной гимнастике прошел в Сухуме. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказала президент Федерации художественной гимнастики Абхазии Гунда Кварчия.В турнире приняли участие 78 спортсменок из Абхазии и регионов России, включая ЛНР. Возрастная группа - это дети 2011-2019 годов рождения.“Турнир прошел хорошо, дети и родители довольны. Все сказали, что соревнования были на уровне, не хуже, чем в России. Госкомспорта купил нам профессиональный ковер, вся атрибутика была презентабельной”, - отметила Кварчия.По ее словам, впервые гимнастки из Абхазии выступали под музыку и показали свою программу, как профессиональные спортсмены, и организаторам турнира есть, чем гордиться.Призеры первого международного открытого турнира получили медали, кубки и грамоты от Госкомспорта Абхазии. Спонсоры турнира обеспечили подарками всех участников.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230528/dopolnitelnoe-vremya-kvarchiya-i-kitaeva-o-pervykh-pobedakh-abkhazskikh-gimnastok-1045965705.html
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абхазия, спорт, новости
абхазия, спорт, новости

Первый открытый турнир по художественной гимнастике прошел в Сухуме

18:03 03.06.2023 (обновлено: 19:33 03.06.2023)
© Sputnik / Леон Адлейба Первый открытый турнир по художественной гимнастике прошел в Сухуме
Первый открытый турнир по художественной гимнастике прошел в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 03.06.2023
© Sputnik / Леон Адлейба
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В первом международном открытом турнире по художественной гимнастике в Сухуме приняли участие 78 спортсменок из Абхазии и России, в том числе из Луганской Народной Республики.
СУХУМ, 3 июн - Sputnik, Сария Кварацхелия. Первый международный открытый турнир по художественной гимнастике прошел в Сухуме. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказала президент Федерации художественной гимнастики Абхазии Гунда Кварчия.
В турнире приняли участие 78 спортсменок из Абхазии и регионов России, включая ЛНР. Возрастная группа - это дети 2011-2019 годов рождения.
“Турнир прошел хорошо, дети и родители довольны. Все сказали, что соревнования были на уровне, не хуже, чем в России. Госкомспорта купил нам профессиональный ковер, вся атрибутика была презентабельной”, - отметила Кварчия.
© Sputnik / Леон Адлейба Первый открытый турнир по художественной гимнастике прошел в Сухуме
Первый открытый турнир по художественной гимнастике прошел в Сухуме - Sputnik Абхазия
1/6
© Sputnik / Леон Адлейба
Первый открытый турнир по художественной гимнастике прошел в Сухуме
© Sputnik / Леон Адлейба Первый открытый турнир по художественной гимнастике прошел в Сухуме
Первый открытый турнир по художественной гимнастике прошел в Сухуме - Sputnik Абхазия
2/6
© Sputnik / Леон Адлейба
Первый открытый турнир по художественной гимнастике прошел в Сухуме
© Sputnik / Леон Адлейба Первый открытый турнир по художественной гимнастике прошел в Сухуме
Первый открытый турнир по художественной гимнастике прошел в Сухуме - Sputnik Абхазия
3/6
© Sputnik / Леон Адлейба
Первый открытый турнир по художественной гимнастике прошел в Сухуме
© Sputnik / Леон Адлейба Первый открытый турнир по художественной гимнастике прошел в Сухуме
Первый открытый турнир по художественной гимнастике прошел в Сухуме - Sputnik Абхазия
4/6
© Sputnik / Леон Адлейба
Первый открытый турнир по художественной гимнастике прошел в Сухуме
© Sputnik / Леон Адлейба Первый открытый турнир по художественной гимнастике прошел в Сухуме
Первый открытый турнир по художественной гимнастике прошел в Сухуме - Sputnik Абхазия
5/6
© Sputnik / Леон Адлейба
Первый открытый турнир по художественной гимнастике прошел в Сухуме
© Sputnik / Леон Адлейба Первый открытый турнир по художественной гимнастике прошел в Сухуме
Первый открытый турнир по художественной гимнастике прошел в Сухуме - Sputnik Абхазия
6/6
© Sputnik / Леон Адлейба
Первый открытый турнир по художественной гимнастике прошел в Сухуме
1/6
© Sputnik / Леон Адлейба
Первый открытый турнир по художественной гимнастике прошел в Сухуме
2/6
© Sputnik / Леон Адлейба
Первый открытый турнир по художественной гимнастике прошел в Сухуме
3/6
© Sputnik / Леон Адлейба
Первый открытый турнир по художественной гимнастике прошел в Сухуме
4/6
© Sputnik / Леон Адлейба
Первый открытый турнир по художественной гимнастике прошел в Сухуме
5/6
© Sputnik / Леон Адлейба
Первый открытый турнир по художественной гимнастике прошел в Сухуме
6/6
© Sputnik / Леон Адлейба
Первый открытый турнир по художественной гимнастике прошел в Сухуме
По ее словам, впервые гимнастки из Абхазии выступали под музыку и показали свою программу, как профессиональные спортсмены, и организаторам турнира есть, чем гордиться.
Призеры первого международного открытого турнира получили медали, кубки и грамоты от Госкомспорта Абхазии. Спонсоры турнира обеспечили подарками всех участников.
Дополнительное время: Кварчия и Китаева о первых победах абхазских гимнасток - Sputnik Абхазия, 1920, 28.05.2023
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Дополнительное время: Кварчия и Китаева о первых победах абхазских гимнасток
28 мая, 18:05
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