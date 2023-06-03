https://sputnik-abkhazia.ru/20230603/pervyy-otkrytyy-turnir-po-khudozhestvennoy-gimnastike-proshel-v-sukhume-1046144375.html

Первый открытый турнир по художественной гимнастике прошел в Сухуме

Первый открытый турнир по художественной гимнастике прошел в Сухуме

В первом международном открытом турнире по художественной гимнастике в Сухуме приняли участие 78 спортсменок из Абхазии и России, в том числе из Луганской... 03.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-03T18:03+0300

2023-06-03T18:03+0300

2023-06-03T19:33+0300

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СУХУМ, 3 июн - Sputnik, Сария Кварацхелия. Первый международный открытый турнир по художественной гимнастике прошел в Сухуме. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказала президент Федерации художественной гимнастики Абхазии Гунда Кварчия.В турнире приняли участие 78 спортсменок из Абхазии и регионов России, включая ЛНР. Возрастная группа - это дети 2011-2019 годов рождения.“Турнир прошел хорошо, дети и родители довольны. Все сказали, что соревнования были на уровне, не хуже, чем в России. Госкомспорта купил нам профессиональный ковер, вся атрибутика была презентабельной”, - отметила Кварчия.По ее словам, впервые гимнастки из Абхазии выступали под музыку и показали свою программу, как профессиональные спортсмены, и организаторам турнира есть, чем гордиться.Призеры первого международного открытого турнира получили медали, кубки и грамоты от Госкомспорта Абхазии. Спонсоры турнира обеспечили подарками всех участников.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230528/dopolnitelnoe-vremya-kvarchiya-i-kitaeva-o-pervykh-pobedakh-abkhazskikh-gimnastok-1045965705.html

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