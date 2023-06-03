https://sputnik-abkhazia.ru/20230603/stroitelstvo-kurortno-ozdorovitelnoy-bazy-v-ochamchyre-pochti-zavershilos-1046139719.html

Строительство курортно-оздоровительной базы в Очамчыре почти завершилось

Строительство курортно-оздоровительной базы в Очамчыре почти завершилось

16-этажное здание на берегу Очамчыры начали возводить еще в 70-х годах прошлого столетия. Однако из-за начала Отечественной войны народа Абхазии его так и не... 03.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-03T10:03+0300

2023-06-03T10:03+0300

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СУХУМ, 3 июн – Sputnik. Строительно-восстановительные работы курортно-оздоровительной базы в Очамчыре близятся к завершению, рассказал в интервью радио Sputnik заместитель главы районной администрации Артимон Габелая.Замглавы района отметил, что после завершения ремонта курортно-оздоровительная база сможет принимать до 600 отдыхающих. Он добавил, что внутренние работы выполнены на хорошем уровне и выразил уверенность в том, что объект будет пользоваться популярностью у туристов."Пока рано говорить о том, насколько открытие курортной базы будет способствовать пополнению бюджета, но объект будет платить подоходный налог и другие платежи. Кроме того, люди, которые будут приезжать на базу, будут делать покупки в магазинах, на рынке, ездить на такси. Поэтому развитию экономики это только поможет", - сказал Габелая.Кроме того, местные жители получат возможность работать в гостинице, благодаря чему проблем с трудоустройством в районе станет меньше, добавил он.16-этажное здание на берегу Очамчыры начали возводить еще в 70-х годах прошлого столетия. Однако из-за начала Отечественной войны народа Абхазии его так и не достроили.Этот оздоровительный центр – одно из самых высоких зданий Очамчыры. На первых двух этажах, согласно проекту, появятся столовая и ресторан, остальные будут отведены под номера. Одновременно объект сможет принять до 600 постояльцев.Кроме того, на территории оздоровительной базы появятся три бассейна с подогревом. В два из них вода будет поступать из горячего сероводородного источника Аалдзга, который расположен в трех километрах от объекта. В третьем будет морская вода

https://sputnik-abkhazia.ru/20230602/rekordnye-pokazateli-ekspert-otsenil-bronirovanie-gostinits-v-abkhazii-1046136754.html

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