https://sputnik-abkhazia.ru/20230603/stroitelstvo-kurortno-ozdorovitelnoy-bazy-v-ochamchyre-pochti-zavershilos-1046139719.html
Строительство курортно-оздоровительной базы в Очамчыре почти завершилось
Строительство курортно-оздоровительной базы в Очамчыре почти завершилось
16-этажное здание на берегу Очамчыры начали возводить еще в 70-х годах прошлого столетия. Однако из-за начала Отечественной войны народа Абхазии его так и не... 03.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-03T10:03+0300
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СУХУМ, 3 июн – Sputnik. Строительно-восстановительные работы курортно-оздоровительной базы в Очамчыре близятся к завершению, рассказал в интервью радио Sputnik заместитель главы районной администрации Артимон Габелая.Замглавы района отметил, что после завершения ремонта курортно-оздоровительная база сможет принимать до 600 отдыхающих. Он добавил, что внутренние работы выполнены на хорошем уровне и выразил уверенность в том, что объект будет пользоваться популярностью у туристов."Пока рано говорить о том, насколько открытие курортной базы будет способствовать пополнению бюджета, но объект будет платить подоходный налог и другие платежи. Кроме того, люди, которые будут приезжать на базу, будут делать покупки в магазинах, на рынке, ездить на такси. Поэтому развитию экономики это только поможет", - сказал Габелая.Кроме того, местные жители получат возможность работать в гостинице, благодаря чему проблем с трудоустройством в районе станет меньше, добавил он.16-этажное здание на берегу Очамчыры начали возводить еще в 70-х годах прошлого столетия. Однако из-за начала Отечественной войны народа Абхазии его так и не достроили.Этот оздоровительный центр – одно из самых высоких зданий Очамчыры. На первых двух этажах, согласно проекту, появятся столовая и ресторан, остальные будут отведены под номера. Одновременно объект сможет принять до 600 постояльцев.Кроме того, на территории оздоровительной базы появятся три бассейна с подогревом. В два из них вода будет поступать из горячего сероводородного источника Аалдзга, который расположен в трех километрах от объекта. В третьем будет морская вода
https://sputnik-abkhazia.ru/20230602/rekordnye-pokazateli-ekspert-otsenil-bronirovanie-gostinits-v-abkhazii-1046136754.html
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Строительство курортно-оздоровительной базы в Очамчыре почти завершилось
16-этажное здание на берегу Очамчыры начали возводить еще в 70-х годах прошлого столетия. Однако из-за начала Отечественной войны народа Абхазии его так и не достроили.
СУХУМ, 3 июн – Sputnik.
Строительно-восстановительные работы курортно-оздоровительной базы в Очамчыре близятся к завершению, рассказал в интервью радио Sputnik
заместитель главы районной администрации Артимон Габелая.
"Внутренние работы уже завершены, однако из-за дождливой весны закончить наружные работы не удалось в намеченные сроки. Сейчас рабочие активно занимаются, буквально и днем, и ночью, и в скором будущем курортный объект сможет принимать туристов. Изначально планировалось, что курортно-оздоровительный комплекс откроется в начал5 лета. Мы разговаривали с туроператорами, и, по общему решению, объект будет принимать гостей с начала июля", - подчеркнул он.
Замглавы района отметил, что после завершения ремонта курортно-оздоровительная база сможет принимать до 600 отдыхающих. Он добавил, что внутренние работы выполнены на хорошем уровне и выразил уверенность в том, что объект будет пользоваться популярностью у туристов.
"Пока рано говорить о том, насколько открытие курортной базы будет способствовать пополнению бюджета, но объект будет платить подоходный налог и другие платежи. Кроме того, люди, которые будут приезжать на базу, будут делать покупки в магазинах, на рынке, ездить на такси. Поэтому развитию экономики это только поможет", - сказал Габелая.
Кроме того, местные жители получат возможность работать в гостинице, благодаря чему проблем с трудоустройством в районе станет меньше, добавил он.
16-этажное здание на берегу Очамчыры начали возводить еще в 70-х годах прошлого столетия. Однако из-за начала Отечественной войны народа Абхазии его так и не достроили.
Этот оздоровительный центр – одно из самых высоких зданий Очамчыры. На первых двух этажах, согласно проекту, появятся столовая и ресторан, остальные будут отведены под номера. Одновременно объект сможет принять до 600 постояльцев.
Кроме того, на территории оздоровительной базы появятся три бассейна с подогревом. В два из них вода будет поступать из горячего сероводородного источника Аалдзга, который расположен в трех километрах от объекта. В третьем будет морская вода