https://sputnik-abkhazia.ru/20230604/kulturnaya-afisha-abkhazii-lovelas-krasavets-muzhchina-vystavka-i-kontserty-1046157550.html
Культурная афиша Абхазии: “Ловелас”, “Красавец мужчина”, выставка и концерты
Культурная афиша Абхазии: “Ловелас”, “Красавец мужчина”, выставка и концерты
Афиша культурных событий Абхазии на неделю с 5 по 11 июня. 04.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-04T18:51+0300
2023-06-04T18:51+0300
2023-06-04T18:51+0300
в абхазии
культура
абхазия
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Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в республике театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок и многого другого.Сария Кварацхелия, SputnikКультурная неделя откроется спектаклем Абхазского молодежного театра "Медведь". Показ постановки о любви, молодости, энергии и жажде жизни состоится 5 июня в 19:00.В Абхазском драмтеатре 7 июня в 19:00 покажут премьерный спектакль “Ловелас”. Спектакль основан на произведении “Бедные люди” Федора Достоевского. Это история любви Макара Девушкина и Вареньки Доброселовой. Роль главного героя исполняет Заслуженный артист Абхазии Теймураз Чамагуа, главной героини – актриса Амра Начкебия.А 9 июня в 19:00 в театре пройдет “Семейный портрет с посторонним” по пьесе современного драматурга Степана Лобозерова. Режиссером-постановщиком выступил Алхас Шамба. Это история о том, как завхоз сельского клуба поселил приехавшего из города художника на постой в семью своей девушки, и о том, как все переворачивается с ног на голову в тот момент, когда он понимает, что художник увлекся его возлюбленной.В Русском драмтеатре на предстоящую неделю запланировано четыре спектакля.6 июня в 19:00 - “Красавец мужчина”, поставленный по пьесе русского драматурга Александра Островского.8 и 9 июня в 19:00 в РУСДРАМе состоится “Рассказ мула старого Хабуга”. Комедию по мотивам произведения Фазиля Искандера поставил Антон Корнилов.10 июня в 15:00 - детский спектакль “Приключения Буратино”. Режиссер-постановщик, автор инсценировки - Заслуженный артист Абхазии Джамбул Жордания. Это яркий и музыкальный спектакль по мотивам знаменитой сказки про деревянного мальчика и его папу Карло, злого и коварного Карабаса-Барабаса и других любимых персонажей.А 11 июня в 19:00 покажут “Кровавую свадьбу” режиссера Марии Романовой. Спектакль по пьесе испанского драматурга Федерико Гарсии Лорки рассказывает о запретной любви, страсти и кровной мести.В ЦВЗ Сухума с 9 по 18 июня будет открыта выставка русских художников “Пленительный край”.В Абхазской Госфилармонии 8 июня в 18:30 состоится концерт выпускников Сухумского музучилища. А 10 июня в 17:00 концерт солистов Госфилармонии пройдет в Пицундском храме.В Пицундском храме 11 июня в 17:00 пройдет традиционный концерт органной музыки “От классики до рок-хитов”.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230601/takie-obstoyatelstva-dzheliev-o-chernoy-burke-v-abkhazskom-teatre--1046117302.html
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культура, абхазия
Культурная афиша Абхазии: “Ловелас”, “Красавец мужчина”, выставка и концерты
Афиша культурных событий Абхазии на неделю с 5 по 11 июня.
Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в республике театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок и многого другого.
Сария Кварацхелия, Sputnik
Культурная неделя откроется спектаклем Абхазского молодежного театра "Медведь". Показ постановки о любви, молодости, энергии и жажде жизни состоится 5 июня в 19:00.
В Абхазском драмтеатре 7 июня в 19:00 покажут премьерный спектакль “Ловелас”. Спектакль основан на произведении “Бедные люди” Федора Достоевского. Это история любви Макара Девушкина и Вареньки Доброселовой. Роль главного героя исполняет Заслуженный артист Абхазии Теймураз Чамагуа, главной героини – актриса Амра Начкебия.
А 9 июня в 19:00 в театре пройдет “Семейный портрет с посторонним” по пьесе современного драматурга Степана Лобозерова. Режиссером-постановщиком выступил Алхас Шамба. Это история о том, как завхоз сельского клуба поселил приехавшего из города художника на постой в семью своей девушки, и о том, как все переворачивается с ног на голову в тот момент, когда он понимает, что художник увлекся его возлюбленной.
В Русском драмтеатре на предстоящую неделю запланировано четыре спектакля.
6 июня в 19:00 - “Красавец мужчина”, поставленный по пьесе русского драматурга Александра Островского.
8 и 9 июня в 19:00 в РУСДРАМе состоится “Рассказ мула старого Хабуга”. Комедию по мотивам произведения Фазиля Искандера поставил Антон Корнилов.
10 июня в 15:00 - детский спектакль “Приключения Буратино”. Режиссер-постановщик, автор инсценировки - Заслуженный артист Абхазии Джамбул Жордания. Это яркий и музыкальный спектакль по мотивам знаменитой сказки про деревянного мальчика и его папу Карло, злого и коварного Карабаса-Барабаса и других любимых персонажей.
А 11 июня в 19:00 покажут “Кровавую свадьбу” режиссера Марии Романовой. Спектакль по пьесе испанского драматурга Федерико Гарсии Лорки рассказывает о запретной любви, страсти и кровной мести.
В ЦВЗ Сухума с 9 по 18 июня будет открыта выставка русских художников “Пленительный край”.
В Абхазской Госфилармонии 8 июня в 18:30 состоится концерт выпускников Сухумского музучилища. А 10 июня в 17:00 концерт солистов Госфилармонии пройдет в Пицундском храме.
В Пицундском храме 11 июня в 17:00 пройдет традиционный концерт органной музыки “От классики до рок-хитов”.