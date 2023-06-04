https://sputnik-abkhazia.ru/20230604/nazvana-prichina-zheleznodorozhnoy-katastrofy-v-indii-1046156490.html
Названа причина железнодорожной катастрофы в Индии
Названа причина железнодорожной катастрофы в Индии
В столкновении трех поездов в пятницу, 2 июня, погибли 288 человек, еще около 900 пострадали. 04.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-04T13:12+0300
2023-06-04T13:12+0300
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СУХУМ, 4 июн - Sputnik. Причиной железнодорожной катастрофы в штате Одиша в Индии стал сбой в электронной системе блокировки, сообщает РИА Новости со ссылкой на индийского министра железных дорог Ашвини Вайшнав."Речь идет о электронной блокировке. Изменение, которое произошло во время электронной блокировки, из-за него и произошла авария. Кто это сделал и как это произошло, будет выяснено после надлежащего расследования", - сказал Вайшнав в эфире телеканала NDTV.Электронная система блокировки - система регулирования движения поездов, необходимая для предотвращения столкновений поездов, сходов вагонов и локомотивов с рельсов.Вечером в пятницу, 2 июня, пассажирский поезд, который ехал из Калькутты в Ченнаи, врезался в грузовой состав. Вагоны поезда сошли с рельсов и упали на противоположный путь, из-за чего в них врезался еще один пассажирский поезд. По последним данным, в железнодорожной катастрофе погибли 288 человек, более 900 получили травмы разной степени тяжести.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230603/bolee-280-chelovek-pogibli-pri-stolknovenii-trekh-poezdov-v-indii-1046139951.html
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Названа причина железнодорожной катастрофы в Индии
В столкновении трех поездов в пятницу, 2 июня, погибли 288 человек, еще около 900 пострадали.
СУХУМ, 4 июн - Sputnik.
Причиной железнодорожной катастрофы в штате Одиша в Индии стал сбой в электронной системе блокировки, сообщает РИА Новости
со ссылкой на индийского министра железных дорог Ашвини Вайшнав.
"Речь идет о электронной блокировке. Изменение, которое произошло во время электронной блокировки, из-за него и произошла авария. Кто это сделал и как это произошло, будет выяснено после надлежащего расследования", - сказал Вайшнав в эфире телеканала NDTV.
Электронная система блокировки - система регулирования движения поездов, необходимая для предотвращения столкновений поездов, сходов вагонов и локомотивов с рельсов.
Вечером в пятницу, 2 июня, пассажирский поезд, который ехал из Калькутты в Ченнаи, врезался в грузовой состав. Вагоны поезда сошли с рельсов и упали на противоположный путь, из-за чего в них врезался еще один пассажирский поезд.
По последним данным, в железнодорожной катастрофе погибли 288 человек, более 900 получили травмы разной степени тяжести.