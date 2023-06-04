https://sputnik-abkhazia.ru/20230604/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-5-iyunya-1046157317.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 5 июня

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 5 июня

Погода черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием прохождения холодного атмосферного фронта. 04.06.2023, Sputnik Абхазия

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2023-06-04T16:31+0300

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 4 июн - Sputnik. В понедельник, 5 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, дождь разной интенсивности и продолжительности, гроза, туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, порывы до 10-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +18°С до +23°С.Температура морской воды +19°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха - 60-80%.

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абхазия, погода в абхазии