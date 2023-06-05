https://sputnik-abkhazia.ru/20230605/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-6-iyunya-1046173571.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 6 июня

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 6 июня

Территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием юго-восточного отрога северо-западного антициклона. 05.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-05T15:10+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 5 июн - Sputnik. Во вторник, 6 июня, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, с ночи и до полудня дождь, возможна гроза, туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, порывы до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +20°С до +25°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха - 60-90%.

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погода в абхазии