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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 6 июня
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 6 июня
Территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием юго-восточного отрога северо-западного антициклона. 05.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-05T15:10+0300
2023-06-05T15:10+0300
2023-06-05T15:32+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 5 июн - Sputnik. Во вторник, 6 июня, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, с ночи и до полудня дождь, возможна гроза, туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, порывы до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +20°С до +25°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха - 60-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 6 июня
15:10 05.06.2023 (обновлено: 15:32 05.06.2023)
Территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием юго-восточного отрога северо-западного антициклона.
СУХУМ, 5 июн - Sputnik. Во вторник, 6 июня, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, с ночи и до полудня дождь, возможна гроза, туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, порывы до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +20°С до +25°С.
Температура морской воды +20°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха - 60-90%.