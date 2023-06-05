https://sputnik-abkhazia.ru/20230605/servis-bronirovaniy-abkhaziya-smozhet-stat-alternativoy-turtsii-1046160536.html

Сервис бронирований: Абхазия сможет стать альтернативой Турции

Сервис бронирований: Абхазия сможет стать альтернативой Турции

Летом, по предварительным оценкам, республику могут посетить до 1 миллиона туристов из России. В том числе около 60% – в рамках однодневных экскурсий из Сочи. 05.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-05T08:55+0300

2023-06-05T08:55+0300

2023-06-05T08:55+0300

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СУХУМ, 5 июн - Sputnik. Абхазия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Армения, Узбекистан и Грузия смогут стать альтернативой подорожавшей Турции для российских путешественников этим летом, пишет РИА Новости со ссылкой на сервис бронирования отелей МТС Travel.Одной из альтернатив Турции, по мнению сервиса, может стать Абхазия. Туристам рекомендуют побывать в Гагре, Сухуме, Пицунде и посетить озеро Рица. Кроме того, эксперты рекомендуют отправиться на подводную прогулку между коралловыми рифами и затонувшими кораблями у побережья Гагры, принять грязевую ванну, искупаться в термальных источниках в Кындги.Как отмечают в сервисе, средняя стоимость размещения в Абхазии зависит от города. Дешевле всего можно отдохнуть в Пицунде, где сутки в среднем стоят порядка трех тысяч рублей. Среди других альтернатив Турции названы ОАЭ. Там цены на отдых стартуют от 4 тысяч рублей в сутки. Средняя стоимость номера на двоих в отеле Эмиратов составляет примерно 23 тысячи рублей за ночь.Курортный город Армении - Севан - станет еще одним удобным вариантом для отдыха этим летом, считают эксперты. Средняя стоимость проживания в Армении этим летом составляет 12 тысяч рублей в сутки, сообщили в МТС Travel. Есть и бюджетные варианты – можно найти жилье от 1,7 тысячи рублей за ночь,Узбекистан - еще одно набирающее популярность направление для отдыха. страна может посоревноваться с Турцией по количеству древностей, дворцов и мечетей.Средние цены на проживание в Узбекистане этим летом, по данным МТС Travel, варьируются от 3,5 тысяч до 7,5 тысяч рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230602/rekordnye-pokazateli-ekspert-otsenil-bronirovanie-gostinits-v-abkhazii-1046136754.html

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