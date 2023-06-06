https://sputnik-abkhazia.ru/20230606/katastrofa-blizko-chto-budet-posle-razrusheniya-kakhovskoy-ges-1046195106.html

"Катастрофа близко": что будет после разрушения Каховской ГЭС

"Катастрофа близко": что будет после разрушения Каховской ГЭС

От взрыва плотины гидроэлектростанции пострадала гражданская инфраструктура нескольких регионов России и Украины. Уровень воды в Днепре меняется. 06.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-06T16:50+0300

2023-06-06T16:50+0300

2023-06-06T16:50+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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аналитика

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СУХУМ, 6 июн - Sputnik. Шестого июня около двух часов ночи верхняя часть дамбы Каховской ГЭС разрушилась из-за обстрела ВСУ. Администрация Новокаховского городского округа уточнила: удар нанесли из украинской ракетной системы залпового огня “Ольха”. Начался неконтролируемый сброс воды. Подробнее в материале Захара Андреева для РИА Новости. Тем не менее Зеленский обвинил в подрыве дамбы Россию. И созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны.“Речь идет о преднамеренной диверсии украинской стороны", — сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.ВСУ неоднократно обстреливали Каховскую ГЭС, в том числе дамбу. В ноябре 2022-го по плотине били, как сообщали местные власти, из американской РСЗО Himars. Месяцем ранее Москва призвала Совет Безопасности ООН не допустить разрушения дамбы.Военный аспектВ военном смысле для обеих сторон конфликта в этой ситуации есть как плюсы, так и минусы, считает военный эксперт Дмитрий Корнев.С другой стороны, на левом берегу реки находились российские укрепленные районы, которые попадают в зону затопления.Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заверяет: сток воды в результате подрыва “большой, но не критичный”. “Это не помешает военным защитить левобережье”, — подчеркивает он."Берите продукты на три дня"В зоне бедствия на правом и левом берегу оказались в общей сложности до 40 тысяч мирных жителей. Обе стороны проводят эвакуацию. Некоторые районы изолированы — размыло дороги. О жертвах пока информации нет."Есть угроза катастрофического затопления территорий Новокаховского, Голопристанского, Алешкинского районов. Населению собрать необходимые личные вещи, документы, продукты питания на три дня, питьевую воду, отключить газ и воду", — привел сообщение МЧС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.В Херсонской области “смыты поля вдоль побережья, нарушена мирная инфраструктура”, сообщает Сальдо. В самой Новой Каховке затопило центральные районы.В Кривом Роге вводят ограничения на воду. В многоквартирных домах напора хватает лишь для первого-второго этажей. Около 70 процентов городского потребления обеспечивало Каховское водохранилище.В Днепре (бывший Днепропетровск) и Запорожье река резко обмелела — к 12:00 мск уровень понизился на десять метров.Крым пока не пострадал. Хранилища на полуострове заполнены на 80 процентов, отмечает глава региона Сергей Аксенов."Водозаборное устройство Северо-Крымского канала находится в Каховском водохранилище. Из-за обмеления могут возникнуть проблемы", — объяснил РИА Новости эксперт по вопросам водоснабжения и водоотведения Анатолий Копачевский.На ЗАЭС экономят водуПо словам генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, уровень воды в резервуаре для охлаждения ЗАЭС серьезно снизился. То, что осталось, израсходуют за несколько дней.Но рядом находится запасной бассейн. Поскольку реакторы ЗАЭС уже выключены, этого хватит "на несколько месяцев".По данным МАГАТЭ, все потребители воды на станции, не связанные с системами охлаждения ЗАЭС, отключены ради экономии."Существует несколько альтернативных источников пополнения этих бассейнов”, — уточнил он.В Новокаховском городском округе прогнозируют, что вода продолжит подниматься еще трое суток. А потом постепенно сойдет. Тогда оценят ущерб и приступят к ликвидации последствий.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230606/obstrel-kakhovskoy-ges-ukrainskimi-voyskami-glavnoe-1046187196.html

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