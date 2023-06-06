https://sputnik-abkhazia.ru/20230606/klassiku-v-massy-v-sukhume-prokhodit-festival-muzyki-1046196747.html

Классику в массы: в Сухуме проходит фестиваль музыки

Классику в массы: в Сухуме проходит фестиваль музыки

Фестиваль классической музыки “Парад концертов” для выпускников Сухумского музыкального училища будет проходить с 6 по 8 июня. 06.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-06T17:25+0300

2023-06-06T17:25+0300

2023-06-06T17:35+0300

пресс-центр

министерство культуры абхазии

культура

абхазия

музыка

пресс-центр

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О том, какую программу подготовили в этом году, для кого проводится мероприятие и кто будет выступать, рассказали организаторы в пресс-центре Sputnik.Сария Кварацхелия, Sputnik“Парад концертов” - музыкальная программа, которая проходит в Абхазии уже более десяти лет. Главная цель - музыкальное образование абхазских школьников.За время существования программы, как рассказала в пресс-центре Sputnik руководитель и автор проекта, директор Сухумского музучилища Нинель Бжания, было осуществлено несколько просветительских проектов.“С 2009 года мы начали образовательную программу для детских музыкальных школ и для детей, обучающихся в средней школе. Мы задействовали все районы Абхазии. На наших образовательных программах присутствовали дети от 10 лет. У нас было много таких программ, когда дети погружались в мир музыки и знакомились с творчеством композиторов-классиков”, - пояснила Бжания.Еще одна часть фестиваля - парад концертов. По словам Бжания, после успешного выступления абхазских детей в рамках международного конкурса “Новое созвездие”, стало понятно, что они готовы к большой сцене и игре с музыкальным оркестром. Так организаторы фестиваля решили проводить ежегодные концерты для учеников с участием оркестра.Сольные концертыЕще одна составляющая фестиваля - сольные концерты выпускников музыкального училища. В этом году будет два концерта. 6 июня на сцене Абхазской госфилармонии вместе с оркестром выступит юная скрипачка Эмилия Терзян-Хагба. Уже 8 июня на сцене выступят восемь человек. В нем прозвучат произведения для фортепиано, скрипки и духовых инструментов в жанре концерта с оркестром в исполнении учащихся и выпускников Сухумского музыкального училища - Соломона Хагба (фортепиано), Ярослава Боряева (кларнет), Вячеслава Станкевича (скрипка), Искуи Нагапетян (фортепиано), Шахана Сергенава (саксофон), Марии-Эмилии Терзян-Хагба (скрипка), Адама Габелия (фортепиано) и Ланы Адлейба (фортепиано).Главный дирижер и руководитель Государственного камерного оркестра Давид Терзян признался, сложность концерта, который пройдет 6 июня, лично для него заключается в том, что выступает его дочь.“Я наверное боюсь больше, чем она. Я чувствую ответственность, как отец, как руководитель. Также сложность и уникальность в том, что программа Хачатуряна для скрипки с оркестром посвящена Давиду Ойстраху. Концерт завоевал мировую популярность и в основном на всех площадках концерт Хачатуряна был обязательным. 6 июня 120 лет со дня рождения Арама Хачатуряна. Как-то у нас совпало сегодня это”, - сказал Терзян.В этом году оркестр будет большой симфонический. Организаторам фестиваля с большим трудом удалось пригласить музыкантов из России, чтобы доукомплектовать камерный оркестр.“Поскольку Сочинский Симфонический оркестр недавно распался, осталось всего 15 музыкантов. Нам пришлось собирать музыкантов из разных уголков России. В моем опыте это впервые, из музыкантов из разных городов придется за две репетиции собрать воедино и сделать единый организм, который будет аккомпанировать нашим детям”, - добавил Терзян.Нинель Бжания отметила, что организация подобных мероприятий - трудоемкое и затратное дело. Но при этом на протяжении существования фестиваля всю финансовую часть на себя берет Министерство культуры Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230116/pervyy-etap-remonta-v-sukhumskom-muzuchilische-zavershen-1043628638.html

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