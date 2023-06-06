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Прогноз погоды в Абхазии на среду 7 июня
Прогноз погоды в Абхазии на среду 7 июня
Погода Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием антициклона с северо-запада. 06.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-06T20:05+0300
2023-06-06T20:05+0300
2023-06-06T20:05+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 6 июн - Sputnik. В среду, 7 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами ночью и утром слабый дождь, днем без осадков, гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +22°С до +27°С.Температура морской воды +19°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха - 60-80%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 7 июня
Погода Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием антициклона с северо-запада.
СУХУМ, 6 июн - Sputnik. В среду, 7 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами ночью и утром слабый дождь, днем без осадков, гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +22°С до +27°С.
Температура морской воды +19°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха - 60-80%.