https://sputnik-abkhazia.ru/20230606/pushkinskaya-epokha-den-russkogo-yazyka-otmetili-v-sukhume-1046205099.html

Пушкинская эпоха: День русского языка отметили в Сухуме

Пушкинская эпоха: День русского языка отметили в Сухуме

День рождения основоположника современного русского литературного языка Александра Пушкина отмечается 6 июня. В этот день в России и в мире также празднуют... 06.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-06T19:44+0300

2023-06-06T19:44+0300

2023-06-06T19:44+0300

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СУХУМ, 6 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Торжественное мероприятие, посвященное Дню русского языка, прошло на культурно-деловой площадке "Гума" во вторник, 6 июня."От имени правительства Москвы и от себя лично приветствую вас на нашем вечере, посвященном 224 дню рождения великого русского поэта, прозаика, драматурга Александра Сергеевича Пушкина. Вечер проходит в рамках празднования Дня русского языка. Поэт внес неоценимый вклад в развитие русской литературы и без преувеличений можно назвать его человеком, который создал современный русский литературный язык", - сказал гендиректор "Дома Москвы" в Сухуме Александр Бигвава.На железнодорожной станции царила атмосфера XIX века - молодые девушки в корсетах и длинных платьях и юноши во фраках. Классическая музыка в исполнении квартета "Каприччио" дополняли атмосферу галантной старины.Вечер дополнила старший преподаватель кафедры русской и зарубежной литературы Абхазского государственного университета Астанда Бигвава, которая рассказала присутствующим о светском этикете времен Пушкина, в том числе о танцевальной культуре. Присутствовавшие на мероприятии с интересом слушали лекцию. Затем наряженные в красивые наряды пары стали танцевать вальс.Кроме того, пришедшие на пушкинский бал могли выучить движения, которые используют в танце полонез, для них провели специальный мастер-класс.Мероприятие организовано при поддержке правительства Москвы, департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Московского Дома соотечественника и филиалом ГАУ "Московский Дом соотечественника" - "Дом Москвы в Сухуме".

https://sputnik-abkhazia.ru/20230606/pod-mnogovekovoy-lipoy-kak-otmetili-den-rozhdeniya-pushkina-v-sukhume-1046193074.html

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