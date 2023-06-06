Пушкинская эпоха: День русского языка отметили в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук Пушкинский праздник и День русского языка
© Sputnik / Томас Тхайцук
День рождения основоположника современного русского литературного языка Александра Пушкина отмечается 6 июня. В этот день в России и в мире также празднуют День русского языка.
СУХУМ, 6 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Торжественное мероприятие, посвященное Дню русского языка, прошло на культурно-деловой площадке "Гума" во вторник, 6 июня.
"От имени правительства Москвы и от себя лично приветствую вас на нашем вечере, посвященном 224 дню рождения великого русского поэта, прозаика, драматурга Александра Сергеевича Пушкина. Вечер проходит в рамках празднования Дня русского языка. Поэт внес неоценимый вклад в развитие русской литературы и без преувеличений можно назвать его человеком, который создал современный русский литературный язык", - сказал гендиректор "Дома Москвы" в Сухуме Александр Бигвава.
На железнодорожной станции царила атмосфера XIX века - молодые девушки в корсетах и длинных платьях и юноши во фраках. Классическая музыка в исполнении квартета "Каприччио" дополняли атмосферу галантной старины.
Вечер дополнила старший преподаватель кафедры русской и зарубежной литературы Абхазского государственного университета Астанда Бигвава, которая рассказала присутствующим о светском этикете времен Пушкина, в том числе о танцевальной культуре. Присутствовавшие на мероприятии с интересом слушали лекцию. Затем наряженные в красивые наряды пары стали танцевать вальс.
© Sputnik / Томас Тхайцук Пушкинский праздник и День русского языка
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Пушкинский праздник и День русского языка
© Sputnik / Томас Тхайцук Пушкинский праздник и День русского языка
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Пушкинский праздник и День русского языка
© Sputnik / Томас Тхайцук Пушкинский праздник и День русского языка
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Пушкинский праздник и День русского языка
© Sputnik / Томас Тхайцук Пушкинский праздник и День русского языка
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Пушкинский праздник и День русского языка
© Sputnik / Томас Тхайцук Пушкинский праздник и День русского языка
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Пушкинский праздник и День русского языка
© Sputnik / Томас Тхайцук Пушкинский праздник и День русского языка
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Пушкинский праздник и День русского языка
© Sputnik / Томас Тхайцук Пушкинский праздник и День русского языка
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Пушкинский праздник и День русского языка
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Пушкинский праздник и День русского языка
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Пушкинский праздник и День русского языка
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Пушкинский праздник и День русского языка
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Пушкинский праздник и День русского языка
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Пушкинский праздник и День русского языка
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Пушкинский праздник и День русского языка
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Пушкинский праздник и День русского языка
Кроме того, пришедшие на пушкинский бал могли выучить движения, которые используют в танце полонез, для них провели специальный мастер-класс.
Мероприятие организовано при поддержке правительства Москвы, департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Московского Дома соотечественника и филиалом ГАУ "Московский Дом соотечественника" - "Дом Москвы в Сухуме".