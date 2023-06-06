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Пушкинская эпоха: День русского языка отметили в Сухуме
Пушкинская эпоха: День русского языка отметили в Сухуме
День рождения основоположника современного русского литературного языка Александра Пушкина отмечается 6 июня. В этот день в России и в мире также празднуют... 06.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-06T19:44+0300
2023-06-06T19:44+0300
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СУХУМ, 6 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Торжественное мероприятие, посвященное Дню русского языка, прошло на культурно-деловой площадке "Гума" во вторник, 6 июня."От имени правительства Москвы и от себя лично приветствую вас на нашем вечере, посвященном 224 дню рождения великого русского поэта, прозаика, драматурга Александра Сергеевича Пушкина. Вечер проходит в рамках празднования Дня русского языка. Поэт внес неоценимый вклад в развитие русской литературы и без преувеличений можно назвать его человеком, который создал современный русский литературный язык", - сказал гендиректор "Дома Москвы" в Сухуме Александр Бигвава.На железнодорожной станции царила атмосфера XIX века - молодые девушки в корсетах и длинных платьях и юноши во фраках. Классическая музыка в исполнении квартета "Каприччио" дополняли атмосферу галантной старины.Вечер дополнила старший преподаватель кафедры русской и зарубежной литературы Абхазского государственного университета Астанда Бигвава, которая рассказала присутствующим о светском этикете времен Пушкина, в том числе о танцевальной культуре. Присутствовавшие на мероприятии с интересом слушали лекцию. Затем наряженные в красивые наряды пары стали танцевать вальс.Кроме того, пришедшие на пушкинский бал могли выучить движения, которые используют в танце полонез, для них провели специальный мастер-класс.Мероприятие организовано при поддержке правительства Москвы, департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Московского Дома соотечественника и филиалом ГАУ "Московский Дом соотечественника" - "Дом Москвы в Сухуме".
https://sputnik-abkhazia.ru/20230606/pod-mnogovekovoy-lipoy-kak-otmetili-den-rozhdeniya-pushkina-v-sukhume-1046193074.html
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александр пушкин, абхазия, сухум, культура
александр пушкин, абхазия, сухум, культура

Пушкинская эпоха: День русского языка отметили в Сухуме

19:44 06.06.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук Пушкинский праздник и День русского языка
Пушкинский праздник и День русского языка - Sputnik Абхазия, 1920, 06.06.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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День рождения основоположника современного русского литературного языка Александра Пушкина отмечается 6 июня. В этот день в России и в мире также празднуют День русского языка.
СУХУМ, 6 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Торжественное мероприятие, посвященное Дню русского языка, прошло на культурно-деловой площадке "Гума" во вторник, 6 июня.
"От имени правительства Москвы и от себя лично приветствую вас на нашем вечере, посвященном 224 дню рождения великого русского поэта, прозаика, драматурга Александра Сергеевича Пушкина. Вечер проходит в рамках празднования Дня русского языка. Поэт внес неоценимый вклад в развитие русской литературы и без преувеличений можно назвать его человеком, который создал современный русский литературный язык", - сказал гендиректор "Дома Москвы" в Сухуме Александр Бигвава.
День Рождение Пушкина отметили в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 06.06.2023
В Абхазии
Под многовековой липой: как отметили день рождения Пушкина в Сухуме
15:00
На железнодорожной станции царила атмосфера XIX века - молодые девушки в корсетах и длинных платьях и юноши во фраках. Классическая музыка в исполнении квартета "Каприччио" дополняли атмосферу галантной старины.
Вечер дополнила старший преподаватель кафедры русской и зарубежной литературы Абхазского государственного университета Астанда Бигвава, которая рассказала присутствующим о светском этикете времен Пушкина, в том числе о танцевальной культуре. Присутствовавшие на мероприятии с интересом слушали лекцию. Затем наряженные в красивые наряды пары стали танцевать вальс.
© Sputnik / Томас Тхайцук Пушкинский праздник и День русского языка
Пушкинский праздник и День русского языка - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Пушкинский праздник и День русского языка
© Sputnik / Томас Тхайцук Пушкинский праздник и День русского языка
Пушкинский праздник и День русского языка - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Пушкинский праздник и День русского языка
© Sputnik / Томас Тхайцук Пушкинский праздник и День русского языка
Пушкинский праздник и День русского языка - Sputnik Абхазия
3/7
© Sputnik / Томас Тхайцук
Пушкинский праздник и День русского языка
© Sputnik / Томас Тхайцук Пушкинский праздник и День русского языка
Пушкинский праздник и День русского языка - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Пушкинский праздник и День русского языка
© Sputnik / Томас Тхайцук Пушкинский праздник и День русского языка
Пушкинский праздник и День русского языка - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Пушкинский праздник и День русского языка
© Sputnik / Томас Тхайцук Пушкинский праздник и День русского языка
Пушкинский праздник и День русского языка - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Пушкинский праздник и День русского языка
© Sputnik / Томас Тхайцук Пушкинский праздник и День русского языка
Пушкинский праздник и День русского языка - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Пушкинский праздник и День русского языка
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Пушкинский праздник и День русского языка
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Пушкинский праздник и День русского языка
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Пушкинский праздник и День русского языка
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Пушкинский праздник и День русского языка
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Пушкинский праздник и День русского языка
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Пушкинский праздник и День русского языка
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Пушкинский праздник и День русского языка
Кроме того, пришедшие на пушкинский бал могли выучить движения, которые используют в танце полонез, для них провели специальный мастер-класс.
Мероприятие организовано при поддержке правительства Москвы, департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Московского Дома соотечественника и филиалом ГАУ "Московский Дом соотечественника" - "Дом Москвы в Сухуме".
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