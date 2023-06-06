https://sputnik-abkhazia.ru/20230606/shoygu-rossiyskie-voyska-sorvali-nastuplenie-vsu-na-vsekh-uchastkakh-fronta-1046200645.html

Шойгу: российские войска сорвали наступление ВСУ на всех участках фронта

Шойгу: российские войска сорвали наступление ВСУ на всех участках фронта

СУХУМ, 6 июн - Sputnik. В течение трех суток Киев предпринял давно обещанное наступление, сосредоточив на разных участках фронта большое количество живой силы... 06.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-06T18:32+0300

2023-06-06T18:32+0300

2023-06-06T18:32+0300

военная спецоперация рф в донбассе

сергей шойгу

министерство обороны рф

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/11/1043653634_0:141:3073:1869_1920x0_80_0_0_564f30d9865e4205766cd499aadf9600.jpg

СУХУМ, 6 июн - Sputnik. В течение трех суток Киев предпринял давно обещанное наступление, сосредоточив на разных участках фронта большое количество живой силы и техники, российские войска сорвали все атаки, говорится в заявлении министра обороны Сергея Шойгу.Четвертого июня силами 23-й и 31-й механизированных бригад ВСУ предприняли попытку наступления на пяти направлениях. Ни на одном из них противник успеха не добился, понеся значительные потери: 300 военнослужащих, 16 танков, 26 боевых бронированных машин, 14 автомобилей.Пятого июня ВСУ пытались наступать уже на семи направлениях силами пяти бригад, но потери оказались еще более ощутимыми: более 1600 человек личного состава, 28 танков, в том числе восемь "Леопардов" и три колесных танка AMX-10, 136 единиц другой военной техники.За три дня боевых действий ВСУ на всех направлениях лишились до 3715 военнослужащих, 52 танков, 207 бронированных машин, 134 автомобилей, пяти самолетов и двух вертолетов, указал Шойгу."К сожалению, не обошлось и без наших потерь. Всего в ходе отражения наступления противника в Объединенной группировке войск погиб 71 военнослужащий, 210 получили ранения. Подбиты: 15 танков, девять боевых машин пехоты, два автомобиля и девять орудий", — сообщил министр.Он подчеркнул, что в боях наиболее отличились подразделения 433-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии, 37-й и 60-й мотострелковых бригад. Особый героизм показала 3-я рота 37-й мотострелковой бригады под командованием младшего лейтенанта Юрия Желанова и командира 1-го батальона этой же бригады майора Владимира Положенцева.Говоря о подрыве минувшей ночью украинскими силами Каховской ГЭС, глава Минобороны сообщил, что Киев пошел на это, чтобы не допустить наступления российской армии."Не добившись успеха в наступательных действиях, с целью усиления своего потенциала противник намерен перебросить подразделения и технику с Херсонского направления в район своих наступательных действий, существенно ослабив таким образом свои позиции на Херсонском направлении", — пояснил министр.Этот террористический акт привел к затоплению большой территории и будет иметь тяжелые последствия для экологии, заключил Шойгу.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230606/katastrofa-blizko-chto-budet-posle-razrusheniya-kakhovskoy-ges-1046195106.html

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

сергей шойгу, министерство обороны рф, россия, украина