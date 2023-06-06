https://sputnik-abkhazia.ru/20230606/takie-obstoyatelstva-katsiya-o-rabote-meduchrezhdeniy-abkhazii-v-kurortnyy-sezon--1046189626.html

Такие обстоятельства: Кация о работе медучреждений Абхазии в курортный сезон

Такие обстоятельства: Кация о работе медучреждений Абхазии в курортный сезон

Начальник управления лечебно-профилактической помощи Минздрава Абхазии Батал Кация в интервью радио Sputnik рассказал о готовности медицинских учреждений к... 06.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-06T14:18+0300

2023-06-06T14:18+0300

2023-06-06T14:18+0300

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Такие обстоятельства: Кация о работе медучреждений Абхазии летом Такие обстоятельства: Кация о работе медучреждений Абхазии летом

По словам Кация, подготовка к летнему сезону, прежде всего, подразумевает повышенную готовность медперсонала лечебных учреждений, а также укомплектованность расходными материалами, лекарствами и транспортом. "В этом году ожидается больший наплыв туристов. Соответственно, мы рассчитываем на то, что нагрузка увеличится на медицинские учреждения. Больше всего нагрузка идет на западный район, плюс город Сухум", - сказал Кация.Также он сообщил, что в медучреждения Абхазии в летний период будут командированы российские врачи. Подробности слушайте в аудиофайле.

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