https://sputnik-abkhazia.ru/20230606/takie-obstoyatelstva-katsiya-o-rabote-meduchrezhdeniy-abkhazii-v-kurortnyy-sezon--1046189626.html
Такие обстоятельства: Кация о работе медучреждений Абхазии в курортный сезон
Такие обстоятельства: Кация о работе медучреждений Абхазии в курортный сезон
Начальник управления лечебно-профилактической помощи Минздрава Абхазии Батал Кация в интервью радио Sputnik рассказал о готовности медицинских учреждений к... 06.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-06T14:18+0300
2023-06-06T14:18+0300
2023-06-06T14:18+0300
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Такие обстоятельства: Кация о работе медучреждений Абхазии летом
Такие обстоятельства: Кация о работе медучреждений Абхазии летом
По словам Кация, подготовка к летнему сезону, прежде всего, подразумевает повышенную готовность медперсонала лечебных учреждений, а также укомплектованность расходными материалами, лекарствами и транспортом. "В этом году ожидается больший наплыв туристов. Соответственно, мы рассчитываем на то, что нагрузка увеличится на медицинские учреждения. Больше всего нагрузка идет на западный район, плюс город Сухум", - сказал Кация.Также он сообщил, что в медучреждения Абхазии в летний период будут командированы российские врачи. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, минздрав абхазии, здоровье, здравоохранение, туризм, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, минздрав абхазии, здоровье, здравоохранение, туризм, аудио
Такие обстоятельства: Кация о работе медучреждений Абхазии в курортный сезон
Начальник управления лечебно-профилактической помощи Минздрава Абхазии Батал Кация в интервью радио Sputnik рассказал о готовности медицинских учреждений к курортному сезону.
По словам Кация, подготовка к летнему сезону, прежде всего, подразумевает повышенную готовность медперсонала лечебных учреждений, а также укомплектованность расходными материалами, лекарствами и транспортом.
"В этом году ожидается больший наплыв туристов. Соответственно, мы рассчитываем на то, что нагрузка увеличится на медицинские учреждения. Больше всего нагрузка идет на западный район, плюс город Сухум", - сказал Кация.
Также он сообщил, что в медучреждения Абхазии в летний период будут командированы российские врачи.
Подробности слушайте в аудиофайле
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