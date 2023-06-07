https://sputnik-abkhazia.ru/20230607/deputat-gosdumy-rasskazala-chto-nuzhno-rossiyskim-investoram-v-abkhazii-1046209961.html

Депутат Госдумы рассказала, что нужно российским инвесторам в Абхазии

Депутат Госдумы рассказала, что нужно российским инвесторам в Абхазии

Ранее депутаты Народного Собрания Абхазии и депутат Госдумы Светлана Журова на встрече в Сухуме обсудили вопросы сотрудничества в социально-экономической и... 07.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-07T13:09+0300

2023-06-07T13:09+0300

2023-06-07T13:09+0300

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СУХУМ, 7 июн – Sputnik. Российским инвесторам в Абхазии нужны гарантии защиты. Об этом в эфире радио Sputnik заявила депутат Госдумы Светлана Журова.По ее мнению, для минимизации рисков необходимо подписать дополнительные соглашения на межгосударственном уровне."Насколько я понимаю, есть разные мнения, и в Парламенте Абхазии есть кто считает, что все должно быть только внутри, надо обходиться только своими ресурсами и не запускать инвесторов. Я думаю, что здесь Россия не может никаким образом надавить, и мы в ожидании, когда внутри будет политический консенсус, который приведет к тому, что у инвесторов будет больше гарантий защиты своих инвестиций", – сказала Журова.По ее словам, из-за современной геополитической ситуации даже в Европе, где было больше гарантий защиты прав инвесторов, многие россияне потеряли свой бизнес."Видите, даже здесь есть нюансы. Вот так сейчас отменяют Россию, и люди теряют свои деньги. А когда первоначально есть риски, то люди опасаются. Поэтому мы проговаривали (с абхазской стороной - прим.), что нужно законодательно найти какие-то точки соприкосновения, подписание, может быть, каких-то соглашений по защите инвестиций на межгосударственном уровне", – отметила Журова.По словам депутата, без инвестиций республике сложно самостоятельно восстановить разрушенную инфраструктуру и строить новые социально значимые объекты.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230505/khalvash-nuzhno-sozdat-blagopriyatnyy-klimat-dlya-rossiyskikh-investitsiy-1045664906.html

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