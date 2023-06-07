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https://sputnik-abkhazia.ru/20230607/dom-moskvy-nazval-pobediteley-tvorcheskogo-konkursa-ko-dnyu-rozhdeniya-pushkina-1046217838.html
"Дом Москвы" назвал победителей творческого конкурса ко дню рождения Пушкина
"Дом Москвы" назвал победителей творческого конкурса ко дню рождения Пушкина
В конкурсе, организованном "Домом Москвы" ко дню рождения поэта Александра Пушкина, приняли участие 17 учеников Сухумского художественного училища имени Чачба. 07.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-07T18:09+0300
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СУХУМ, 7 июня – Sputnik, Асмат Цвижба. Финал конкурса "Души прекрасные порывы" на лучшую творческую работу по произведениям Александра Пушкина состоялся в "Доме Москвы" в среду, 7 июня.Глава Сухумского художественного училища Амиран Адлейба похвалил участников, отметив их добросовестную работу над заявленной темой.Директор Центрального выставочного зала Эльвира Арсалия добавила, что тема литературных образов творчества Пушкина в мировой живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве – предмет большого исследования."То, что мы присоединились к такому движению, – это просто прекрасно. Конкурс сложен и для тех, кто выбирает, поэтому все условно. Может, кто-то не успел, у кого-то было больше времени, кто-то был более нестандартным. Мы оценили все работы как некое желание, порыв перевести литературную мысль в художественную. Все работы по-своему интересны", – сказала она.В номинации "живопись" первое место заняла Сария Аргун. Победителем среди скульпторов стал Эдуард Торосян – студент второго курса выбрал для конкурса образ рыбака из "Сказки о рыбаке и рыбке"."Эта работа немало пережила, она и ломалась, я ее и забывал где-то. Я решил выбрать именно этот образ, потому что мне нравится взгляд старика. В общем, я ее делал дня три-четыре", – добавил он.Мероприятие было организовано при поддержке правительства Москвы, департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Московского Дома соотечественника и "Дома Москвы" в Сухуме.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230606/pushkinskaya-epokha-den-russkogo-yazyka-otmetili-v-sukhume-1046205099.html
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абхазия, новости
абхазия, новости

"Дом Москвы" назвал победителей творческого конкурса ко дню рождения Пушкина

18:09 07.06.2023
© Sputnik / Асмат ЦвижбаФинал конкурса "Души прекрасные порывы" на лучшую творческую работу по произведениям А.С. Пушкина
Финал конкурса Души прекрасные порывы на лучшую творческую работу по произведениям А.С. Пушкина - Sputnik Абхазия, 1920, 07.06.2023
© Sputnik / Асмат Цвижба
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В конкурсе, организованном "Домом Москвы" ко дню рождения поэта Александра Пушкина, приняли участие 17 учеников Сухумского художественного училища имени Чачба.
СУХУМ, 7 июня – Sputnik, Асмат Цвижба. Финал конкурса "Души прекрасные порывы" на лучшую творческую работу по произведениям Александра Пушкина состоялся в "Доме Москвы" в среду, 7 июня.
Глава Сухумского художественного училища Амиран Адлейба похвалил участников, отметив их добросовестную работу над заявленной темой.
Директор Центрального выставочного зала Эльвира Арсалия добавила, что тема литературных образов творчества Пушкина в мировой живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве – предмет большого исследования.
"То, что мы присоединились к такому движению, – это просто прекрасно. Конкурс сложен и для тех, кто выбирает, поэтому все условно. Может, кто-то не успел, у кого-то было больше времени, кто-то был более нестандартным. Мы оценили все работы как некое желание, порыв перевести литературную мысль в художественную. Все работы по-своему интересны", – сказала она.
В номинации "живопись" первое место заняла Сария Аргун. Победителем среди скульпторов стал Эдуард Торосян – студент второго курса выбрал для конкурса образ рыбака из "Сказки о рыбаке и рыбке".
© Sputnik / Леон Адлейба финал конкурса "Души прекрасные порывы" на лучшую творческую работу по произведениям А.С. Пушкина
финал конкурса Души прекрасные порывы на лучшую творческую работу по произведениям А.С. Пушкина - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Леон Адлейба
финал конкурса "Души прекрасные порывы" на лучшую творческую работу по произведениям А.С. Пушкина
© Sputnik / Леон Адлейба финал конкурса "Души прекрасные порывы" на лучшую творческую работу по произведениям А.С. Пушкина
финал конкурса Души прекрасные порывы на лучшую творческую работу по произведениям А.С. Пушкина - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Леон Адлейба
финал конкурса "Души прекрасные порывы" на лучшую творческую работу по произведениям А.С. Пушкина
© Sputnik / Леон Адлейба финал конкурса "Души прекрасные порывы" на лучшую творческую работу по произведениям А.С. Пушкина
финал конкурса Души прекрасные порывы на лучшую творческую работу по произведениям А.С. Пушкина - Sputnik Абхазия
3/5
© Sputnik / Леон Адлейба
финал конкурса "Души прекрасные порывы" на лучшую творческую работу по произведениям А.С. Пушкина
© Sputnik / Леон Адлейба финал конкурса "Души прекрасные порывы" на лучшую творческую работу по произведениям А.С. Пушкина
финал конкурса Души прекрасные порывы на лучшую творческую работу по произведениям А.С. Пушкина - Sputnik Абхазия
4/5
© Sputnik / Леон Адлейба
финал конкурса "Души прекрасные порывы" на лучшую творческую работу по произведениям А.С. Пушкина
© Sputnik / Леон Адлейба Финал конкурса "Души прекрасные порывы" на лучшую творческую работу по произведениям А.С. Пушкина
Финал конкурса Души прекрасные порывы на лучшую творческую работу по произведениям А.С. Пушкина - Sputnik Абхазия
5/5
© Sputnik / Леон Адлейба
Финал конкурса "Души прекрасные порывы" на лучшую творческую работу по произведениям А.С. Пушкина
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© Sputnik / Леон Адлейба
финал конкурса "Души прекрасные порывы" на лучшую творческую работу по произведениям А.С. Пушкина
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© Sputnik / Леон Адлейба
финал конкурса "Души прекрасные порывы" на лучшую творческую работу по произведениям А.С. Пушкина
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© Sputnik / Леон Адлейба
финал конкурса "Души прекрасные порывы" на лучшую творческую работу по произведениям А.С. Пушкина
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© Sputnik / Леон Адлейба
финал конкурса "Души прекрасные порывы" на лучшую творческую работу по произведениям А.С. Пушкина
5/5
© Sputnik / Леон Адлейба
Финал конкурса "Души прекрасные порывы" на лучшую творческую работу по произведениям А.С. Пушкина
"Эта работа немало пережила, она и ломалась, я ее и забывал где-то. Я решил выбрать именно этот образ, потому что мне нравится взгляд старика. В общем, я ее делал дня три-четыре", – добавил он.
Мероприятие было организовано при поддержке правительства Москвы, департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Московского Дома соотечественника и "Дома Москвы" в Сухуме.
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