https://sputnik-abkhazia.ru/20230607/dom-moskvy-nazval-pobediteley-tvorcheskogo-konkursa-ko-dnyu-rozhdeniya-pushkina-1046217838.html

"Дом Москвы" назвал победителей творческого конкурса ко дню рождения Пушкина

"Дом Москвы" назвал победителей творческого конкурса ко дню рождения Пушкина

В конкурсе, организованном "Домом Москвы" ко дню рождения поэта Александра Пушкина, приняли участие 17 учеников Сухумского художественного училища имени Чачба. 07.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-07T18:09+0300

2023-06-07T18:09+0300

2023-06-07T18:09+0300

в абхазии

абхазия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/07/1046217692_0:33:1280:753_1920x0_80_0_0_8d426aedeb365eec777bd51909510f81.jpg

СУХУМ, 7 июня – Sputnik, Асмат Цвижба. Финал конкурса "Души прекрасные порывы" на лучшую творческую работу по произведениям Александра Пушкина состоялся в "Доме Москвы" в среду, 7 июня.Глава Сухумского художественного училища Амиран Адлейба похвалил участников, отметив их добросовестную работу над заявленной темой.Директор Центрального выставочного зала Эльвира Арсалия добавила, что тема литературных образов творчества Пушкина в мировой живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве – предмет большого исследования."То, что мы присоединились к такому движению, – это просто прекрасно. Конкурс сложен и для тех, кто выбирает, поэтому все условно. Может, кто-то не успел, у кого-то было больше времени, кто-то был более нестандартным. Мы оценили все работы как некое желание, порыв перевести литературную мысль в художественную. Все работы по-своему интересны", – сказала она.В номинации "живопись" первое место заняла Сария Аргун. Победителем среди скульпторов стал Эдуард Торосян – студент второго курса выбрал для конкурса образ рыбака из "Сказки о рыбаке и рыбке"."Эта работа немало пережила, она и ломалась, я ее и забывал где-то. Я решил выбрать именно этот образ, потому что мне нравится взгляд старика. В общем, я ее делал дня три-четыре", – добавил он.Мероприятие было организовано при поддержке правительства Москвы, департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Московского Дома соотечественника и "Дома Москвы" в Сухуме.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230606/pushkinskaya-epokha-den-russkogo-yazyka-otmetili-v-sukhume-1046205099.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости