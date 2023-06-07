https://sputnik-abkhazia.ru/20230607/grazhdanina-uzbekistana-prigovorili-k-15-godam-tyurmy-za-sbyt-narkotikov-v-abkhazii-1046209813.html
Гражданина Узбекистана приговорили к 15 годам тюрьмы за сбыт наркотиков в Абхазии
Гражданина Узбекистана приговорили к 15 годам тюрьмы за сбыт наркотиков в Абхазии
Рамзиддин Шамсиддинов обвинялся в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 3 статьи 224 Уголовного кодекса Абхазии. 07.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-07T12:37+0300
2023-06-07T12:37+0300
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СУХУМ, 7 мая - Sputnik. Сухумский городской суд приговорил гражданина Узбекистана Рамзиддина Шамсиддинова к 15 годам лишения свободы за сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Абхазии.Сообщается, что 25-летний Шамсиддинов признан виновным в незаконном хранении и перевозке метадона массой 14,28 грамма. Наркотическое вещество было расфасовано в 30 пакетиков для того, чтобы обвиняемый мог прятать их в потайных местах. Свою вину он признал полностью.Наказание Шамсиддинов будет отбывать в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он должен будет выплатить штраф в 600 тысяч рублей Согласно вводной и резолютивной частей обвинительного приговора Шамсиддинов Р.В. приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 600 тысяч рублей в доход государства.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230527/dvoikh-grazhdan-uzbekistana-zaderzhali-v-sukhume-po-podozreniyu-v-sbyte-metadona-1046028391.html
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абхазия, новости, наркотики
Гражданина Узбекистана приговорили к 15 годам тюрьмы за сбыт наркотиков в Абхазии
12:37 07.06.2023 (обновлено: 13:29 07.06.2023)
Рамзиддин Шамсиддинов обвинялся в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 3 статьи 224 Уголовного кодекса Абхазии.
СУХУМ, 7 мая - Sputnik.
Сухумский городской суд приговорил гражданина Узбекистана Рамзиддина Шамсиддинова к 15 годам лишения свободы за сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает
пресс-служба Генеральной прокуратуры Абхазии.
Сообщается, что 25-летний Шамсиддинов признан виновным в незаконном хранении и перевозке метадона массой 14,28 грамма. Наркотическое вещество было расфасовано в 30 пакетиков для того, чтобы обвиняемый мог прятать их в потайных местах. Свою вину он признал полностью.
Наказание Шамсиддинов будет отбывать в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он должен будет выплатить штраф в 600 тысяч рублей
Согласно вводной и резолютивной частей обвинительного приговора Шамсиддинов Р.В. приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 600 тысяч рублей в доход государства.