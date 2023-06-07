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Минобороны Абхазии провело тренировку по управлению вооруженными силами
Минобороны Абхазии провело тренировку по управлению вооруженными силами
Тренировка проходила по руководством начальника Генштаба ВС Абхазии - генерал-лейтенанта Владимира Савченко. 07.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-07T18:44+0300
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СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Министерство обороны Абхазии провело совместную штабную тренировку по управлению вооруженными силами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Цель тренировки - апробация новых форм и способов применения войск в условиях резкой изменяющейся обстановки. Это помогает поддерживать необходимый уровень слаженности и служит важным этапом подготовки органов управления.Сообщается, что действия военнослужащих были максимально слаженны, а офицеры органов управления Минобороны и Генштаба показали высокий уровень боевой готовности.По результатам тренировки было принято решение о проведении дополнительных тренировок по отработке вопросов управления войсками с применением новых технологий.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230605/minoborony-abkhazii-podvelo-itogi-podgotovki-voysk-za-may-1046160877.html
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абхазия, новости, министерство обороны рф
Минобороны Абхазии провело тренировку по управлению вооруженными силами
18:44 07.06.2023 (обновлено: 18:57 07.06.2023)
Тренировка проходила по руководством начальника Генштаба ВС Абхазии - генерал-лейтенанта Владимира Савченко.
СУХУМ, 7 июн - Sputnik.
Министерство обороны Абхазии провело совместную штабную тренировку по управлению вооруженными силами. Об этом сообщает
пресс-служба ведомства.
Личный состав Минобороны был поднят в пять часов утра по боевой тревоге и в кратчайшие сроки был готов к выполнению боевых задач.
Цель тренировки - апробация новых форм и способов применения войск в условиях резкой изменяющейся обстановки. Это помогает поддерживать необходимый уровень слаженности и служит важным этапом подготовки органов управления.
Сообщается, что действия военнослужащих были максимально слаженны, а офицеры органов управления Минобороны и Генштаба показали высокий уровень боевой готовности.
По результатам тренировки было принято решение о проведении дополнительных тренировок по отработке вопросов управления войсками с применением новых технологий.