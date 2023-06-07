https://sputnik-abkhazia.ru/20230607/minoborony-abkhazii-provelo-trenirovku-po-upravleniyu-vooruzhennymi-silami-1046218725.html

Минобороны Абхазии провело тренировку по управлению вооруженными силами

Минобороны Абхазии провело тренировку по управлению вооруженными силами

Тренировка проходила по руководством начальника Генштаба ВС Абхазии - генерал-лейтенанта Владимира Савченко. 07.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-07T18:44+0300

2023-06-07T18:44+0300

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СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Министерство обороны Абхазии провело совместную штабную тренировку по управлению вооруженными силами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Цель тренировки - апробация новых форм и способов применения войск в условиях резкой изменяющейся обстановки. Это помогает поддерживать необходимый уровень слаженности и служит важным этапом подготовки органов управления.Сообщается, что действия военнослужащих были максимально слаженны, а офицеры органов управления Минобороны и Генштаба показали высокий уровень боевой готовности.По результатам тренировки было принято решение о проведении дополнительных тренировок по отработке вопросов управления войсками с применением новых технологий.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230605/minoborony-abkhazii-podvelo-itogi-podgotovki-voysk-za-may-1046160877.html

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