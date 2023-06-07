https://sputnik-abkhazia.ru/20230607/minzdrav-abkhazii-rasskazal-o-podgotovke-lechebnykh-uchrezhdeniy-k-kurortnomu-sezonu-1046206429.html
Минздрав Абхазии рассказал о подготовке лечебных учреждений к курортному сезону
Минздрав Абхазии рассказал о подготовке лечебных учреждений к курортному сезону
Готовность медучреждений к летнему сезону ранее министр здравоохранения Эдуард Бутба обсудил с главврачами районных больниц. 07.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-07T09:00+0300
2023-06-07T09:00+0300
2023-06-07T10:20+0300
в абхазии
абхазия
новости
минздрав абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/0b/1040870299_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_31bada0c658bb1706acbb23add154b24.jpg
СУХУМ, 7 июн – Sputnik. Минздрав Абхазии готовит лечебные учреждения к курортному сезону. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал начальник управления лечебно-профилактической помощи ведомства Батал Кация.В летний сезон российские врачи будут командированы в медучреждения Абхазии. Об этом министр здравоохранения Эдуард Бутба договорился с замминистра здравоохранения России Виктором Фисенко. Всего ожидается до 15 специалистов, в которых больше всего нуждаются медучреждения республики – реаниматологов, инфекционистов и терапевтов. Также рассматривается возможность перегруппировки самих абхазских врачей из менее нагруженных больниц в более нагруженные.Важное значение имеет и лекарственное обеспечение. По словам начальника лечебно-профилактической помощи, районные больницы будут обеспечивать местные власти, однако Минздрав учел необходимость резервных средств на случай, если будет нехватка медикаментов.В летний период чаще всего люди обращаются в больницы с отравлениями, кишечными инфекциями, различными травмами и проблемами с сердцем. Батал Кация рекомендовал местным жителям и туристам беречь себя от перегрева на солнце, употреблять много жидкости, мыть фрукты и овощи перед употреблением и чаще мыть руки.В случае заболевания врач не рекомендует заниматься самолечением, а сразу же обращаться в ближайший медпункт или же в службу скорой помощи. Каждому пациенту, по словам Кация, будет оказана помощь, туристам при этом желательно иметь с собой документ, удостоверяющий личность.В случае необходимости абхазская сторона обеспечит транспортировку пациента в российские клиники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230531/rabotu-meduchrezhdeniy-v-kurortnyy-sezon-obsudili-v-minzdrave-1046096140.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/0b/1040870299_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2a47e7e1076c4157f60abebc561cc39f.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, минздрав абхазии
абхазия, новости, минздрав абхазии
Минздрав Абхазии рассказал о подготовке лечебных учреждений к курортному сезону
09:00 07.06.2023 (обновлено: 10:20 07.06.2023)
Готовность медучреждений к летнему сезону ранее министр здравоохранения Эдуард Бутба обсудил с главврачами районных больниц.
СУХУМ, 7 июн – Sputnik
. Минздрав Абхазии готовит лечебные учреждения к курортному сезону. Об этом в эфире радио Sputnik
рассказал начальник управления лечебно-профилактической помощи ведомства Батал Кация.
"Подготовка к летнему сезону, в части касающейся Министерства здравоохранения, прежде всего подразумевает повышенную готовность лечебных учреждений в рамках подготовки медицинского персонала, их укомплектованности, укомплектованности по расходным материалам, лекарственными препаратами, и, естественно, – это транспорт. В этом году ожидается больший наплыв туристов, соответственно мы рассчитываем на то, что нагрузка увеличится на медицинские учреждения. Больше всего нагрузка идет на западные районы, плюс город Сухум", – отметил он.
В летний сезон российские врачи будут командированы в медучреждения Абхазии. Об этом министр здравоохранения Эдуард Бутба договорился с замминистра здравоохранения России Виктором Фисенко. Всего ожидается до 15 специалистов, в которых больше всего нуждаются медучреждения республики – реаниматологов, инфекционистов и терапевтов. Также рассматривается возможность перегруппировки самих абхазских врачей из менее нагруженных больниц в более нагруженные.
Важное значение имеет и лекарственное обеспечение. По словам начальника лечебно-профилактической помощи, районные больницы будут обеспечивать местные власти, однако Минздрав учел необходимость резервных средств на случай, если будет нехватка медикаментов.
В летний период чаще всего люди обращаются в больницы с отравлениями, кишечными инфекциями, различными травмами и проблемами с сердцем. Батал Кация рекомендовал местным жителям и туристам беречь себя от перегрева на солнце, употреблять много жидкости, мыть фрукты и овощи перед употреблением и чаще мыть руки.
В случае заболевания врач не рекомендует заниматься самолечением, а сразу же обращаться в ближайший медпункт или же в службу скорой помощи. Каждому пациенту, по словам Кация, будет оказана помощь, туристам при этом желательно иметь с собой документ, удостоверяющий личность.
В случае необходимости абхазская сторона обеспечит транспортировку пациента в российские клиники.