https://sputnik-abkhazia.ru/20230607/minzdrav-abkhazii-rasskazal-o-podgotovke-lechebnykh-uchrezhdeniy-k-kurortnomu-sezonu-1046206429.html

Минздрав Абхазии рассказал о подготовке лечебных учреждений к курортному сезону

Минздрав Абхазии рассказал о подготовке лечебных учреждений к курортному сезону

Готовность медучреждений к летнему сезону ранее министр здравоохранения Эдуард Бутба обсудил с главврачами районных больниц. 07.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-07T09:00+0300

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СУХУМ, 7 июн – Sputnik. Минздрав Абхазии готовит лечебные учреждения к курортному сезону. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал начальник управления лечебно-профилактической помощи ведомства Батал Кация.В летний сезон российские врачи будут командированы в медучреждения Абхазии. Об этом министр здравоохранения Эдуард Бутба договорился с замминистра здравоохранения России Виктором Фисенко. Всего ожидается до 15 специалистов, в которых больше всего нуждаются медучреждения республики – реаниматологов, инфекционистов и терапевтов. Также рассматривается возможность перегруппировки самих абхазских врачей из менее нагруженных больниц в более нагруженные.Важное значение имеет и лекарственное обеспечение. По словам начальника лечебно-профилактической помощи, районные больницы будут обеспечивать местные власти, однако Минздрав учел необходимость резервных средств на случай, если будет нехватка медикаментов.В летний период чаще всего люди обращаются в больницы с отравлениями, кишечными инфекциями, различными травмами и проблемами с сердцем. Батал Кация рекомендовал местным жителям и туристам беречь себя от перегрева на солнце, употреблять много жидкости, мыть фрукты и овощи перед употреблением и чаще мыть руки.В случае заболевания врач не рекомендует заниматься самолечением, а сразу же обращаться в ближайший медпункт или же в службу скорой помощи. Каждому пациенту, по словам Кация, будет оказана помощь, туристам при этом желательно иметь с собой документ, удостоверяющий личность.В случае необходимости абхазская сторона обеспечит транспортировку пациента в российские клиники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230531/rabotu-meduchrezhdeniy-v-kurortnyy-sezon-obsudili-v-minzdrave-1046096140.html

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