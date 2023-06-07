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Приезд российских психиатров в Абхазию обсудили Мактина Джинджолия и Эдуард Бутба
Приезд российских психиатров в Абхазию обсудили Мактина Джинджолия и Эдуард Бутба
По словам Мактины Джинджолия, приезд психиатров из России, которые окажут подопечным фондов квалифицированную помощь, запланирован уже в этом месяце. 07.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-07T14:54+0300
2023-06-07T14:54+0300
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СУХУМ, 7 июн – Sputnik. Уполномоченный по правам ребенка в Абхазии Мактина Джинджолия обсудила приезд российских специалистов с главой Минздрава республики Эдуардом Бутба. Об этом сообщает пресс-служба детского омбудсмена.Джинджолия пояснила, что договоренность о командировке российских медиков была достигнута во время встречи с Уполномоченном по правам ребенка при президенте России Марией Львовой-Беловой."Мы попросили отправить к нам психиатров для оказания практической помощи детям –подопечным благотворительных фондов. В этом вопросе нам нужна поддержка Министерства здравоохранения, проведем совместную акцию", – сказала она.В свою очередь министр здравоохранения Эдуард Бутба подчеркнул, что помощь детям Абхазии приоритетна для ведомства, министерство поможет фонду с организационными проблемами.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230607/meditsinskie-pokazaniya-kak-lechebnye-uchrezhdeniya-abkhazii-gotovyat-k-tursezonu-1046209645.html
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Приезд российских психиатров в Абхазию обсудили Мактина Джинджолия и Эдуард Бутба
14:54 07.06.2023 (обновлено: 15:21 07.06.2023)
По словам Мактины Джинджолия, приезд психиатров из России, которые окажут подопечным фондов квалифицированную помощь, запланирован уже в этом месяце.
СУХУМ, 7 июн – Sputnik. Уполномоченный по правам ребенка в Абхазии Мактина Джинджолия обсудила приезд российских специалистов с главой Минздрава республики Эдуардом Бутба. Об этом сообщает пресс-служба детского омбудсмена.
Джинджолия пояснила, что договоренность о командировке российских медиков была достигнута во время встречи с Уполномоченном по правам ребенка при президенте России Марией Львовой-Беловой.
"Мы попросили отправить к нам психиатров для оказания практической помощи детям –подопечным благотворительных фондов. В этом вопросе нам нужна поддержка Министерства здравоохранения, проведем совместную акцию", – сказала она.
В свою очередь министр здравоохранения Эдуард Бутба подчеркнул, что помощь детям Абхазии приоритетна для ведомства, министерство поможет фонду с организационными проблемами.