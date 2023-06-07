https://sputnik-abkhazia.ru/20230607/priezd-rossiyskikh-psikhiatrov-v-abkhaziyu-obsudili-maktina-dzhindzholiya-i-eduard-butba-1046212260.html

Приезд российских психиатров в Абхазию обсудили Мактина Джинджолия и Эдуард Бутба

Приезд российских психиатров в Абхазию обсудили Мактина Джинджолия и Эдуард Бутба

По словам Мактины Джинджолия, приезд психиатров из России, которые окажут подопечным фондов квалифицированную помощь, запланирован уже в этом месяце. 07.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-07T14:54+0300

2023-06-07T14:54+0300

2023-06-07T15:21+0300

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СУХУМ, 7 июн – Sputnik. Уполномоченный по правам ребенка в Абхазии Мактина Джинджолия обсудила приезд российских специалистов с главой Минздрава республики Эдуардом Бутба. Об этом сообщает пресс-служба детского омбудсмена.Джинджолия пояснила, что договоренность о командировке российских медиков была достигнута во время встречи с Уполномоченном по правам ребенка при президенте России Марией Львовой-Беловой."Мы попросили отправить к нам психиатров для оказания практической помощи детям –подопечным благотворительных фондов. В этом вопросе нам нужна поддержка Министерства здравоохранения, проведем совместную акцию", – сказала она.В свою очередь министр здравоохранения Эдуард Бутба подчеркнул, что помощь детям Абхазии приоритетна для ведомства, министерство поможет фонду с организационными проблемами.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230607/meditsinskie-pokazaniya-kak-lechebnye-uchrezhdeniya-abkhazii-gotovyat-k-tursezonu-1046209645.html

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