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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 8 июня

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 8 июня

Погода черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления и выноса тепла с юга. 07.06.2023, Sputnik Абхазия

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2023-06-07T17:30+0300

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 7 июн – Sputnik. В четверг, 8 июня, в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное, будет медленно понижаться.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +24°С до +29°С.Температура морской воды от +19°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.

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абхазия, погода в абхазии