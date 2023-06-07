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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 8 июня
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 8 июня
Погода черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления и выноса тепла с юга. 07.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-07T17:30+0300
2023-06-07T17:30+0300
2023-06-07T18:09+0300
в абхазии
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погода в абхазии
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СУХУМ, 7 июн – Sputnik. В четверг, 8 июня, в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное, будет медленно понижаться.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +24°С до +29°С.Температура морской воды от +19°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 8 июня
17:30 07.06.2023 (обновлено: 18:09 07.06.2023)
Погода черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления и выноса тепла с юга.
СУХУМ, 7 июн – Sputnik. В четверг, 8 июня, в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное, будет медленно понижаться.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +24°С до +29°С.
Температура морской воды от +19°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-80%.