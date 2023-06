https://sputnik-abkhazia.ru/20230607/svo-nemetskie-tanki-snova-goryat-na-russkoy-zemle--1046213729.html

СВО: немецкие танки снова горят на русской земле

СВО: немецкие танки снова горят на русской земле

ВС России только на одном Южно-Донецком направлении за сутки (5 июня) отправили к Бандере более 1500 украинских военнослужащих, сожгли 28 танков, включая восемь "Леопардов" производства ФРГ, а также три колесных бронемашины АМХ-10 производства Франции, американские БМП Bradley и 109 иных боевых бронемашин, пишет военный эксперт Александр Хроленко. Командующий Объединенной группировкой войск РФ Сергей Суровикин утром 6 июня доложил министру обороны Сергею Шойгу, что российские подразделения оттеснили противника в районе Времевского выступа, и "заняли господствующие высоты в глубине его обороны". Здесь, на стыке Донецкой Народной Республики и Запорожской области 4 – 5 июня были сосредоточены основные усилия ВСУ в так называемом Приазовском сражении. Украинские войска пытались атаковать силами пяти бригад (всего до 20 тысяч бойцов). По предварительным данным, горели немецкие танки Leopard из состава 33-й механизированной бригады ВСУ.ВС России в ночь на 6 марта нанесли ракетные удары по объектам ПВО, арсеналам, точкам дислокации личного состава противника и поставленной из-за рубежа военной техники – в Киеве, Житомире, Павлограде и на других территориях. Российские войска успешно действуют на Авдеевском и Марьинском участках, вплотную приблизились к Купянску в Харьковской области. Пресечена попытка высадки украинского десанта в Херсонской области. На фоне провального начала "контрнаступления" ВСУ растет террористическая активность Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.ФСБ России сообщила о предотвращении теракта на аэродроме Северный в Ивановской области, где украинская военная разведка планировала применить радиоактивные "грязные бомбы". Для отвлечения сил и средств российской группировки войск в Донбассе продолжаются безуспешные попытки прорыва польско-украинских диверсионных групп на Белгородском направлении. В ночь на 6 июня ВСУ ударами HIMARS разрушили Каховскую плотину в Херсонской области – в зоне подтопления оказались несколько населенных пунктов ниже по течению. Киевскому режиму для выживания (продолжения зарубежного финансирования) необходима катастрофа мирового масштаба. Однако скорость подтопления прибрежных населенных пунктов не критична, и жители через 72 часа смогут вернуться в свои дома. Росатом заявил, что разрушение дамбы Каховского водохранилища не повлияет на работу Запорожской атомной станции – для охлаждения реакторов имеется специальный бассейн, пополняемый из водохранилища и альтернативных источников.Западня для США и НАТОЗа двое суток ВСУ потеряли убитыми более 2000 солдат и офицеров, десятки единиц западной бронетехники, и это лишь начало. Греческое издание DefenceNet констатировало провал украинского наступления: "Бригады превращаются в груды металлолома". И этот металлолом – результат и следствие натовской подготовки украинских войск.Даже без заявления Кремля о "преднамеренной диверсии украинской стороны" на Западе понимают, что разрушение плотины Каховской ГЭС может быть выгодно лишь Киеву: "Дела на фронтах у украинцев совсем не ладятся. Русским от этого никакой выгоды, ведь уничтожение дамбы может на годы оставить Крым без мощного источника воды. Украинцам этот подрыв со временем может облегчить продвижение войск". Украинские источники намекают на вероятное наступление ВСУ после обмеления Каховского водохранилища – на участке от Запорожской АЭС до Каховской ГЭС, где якобы не так мощны российские редуты. Кроме того, Украина традиционно надеется, что в России скоро закончатся ракеты и артиллерийские снаряды, упадет моральный дух войск и координация командования.Возвращение в суровую реальность неизбежно. Трое из четырех основных кандидатов в президенты США выступают против участия Америки в украинском конфликте. Издание The Hill отмечает: "Официальные лица США заявляют, что у Украины есть все, что ей нужно, чтобы прорвать линию фронта и добиться успеха, но они умерили свои ожидания". Несмотря на помощь альянса в подготовке 12 новых бригад ВСУ (всего около 50 тысяч бойцов), глава Пентагона Ллойд Остин не слишком уверен в превосходстве натовской тактики, и говорит о "неопределенности украинской войны". Столь же не уверен в успехе "контрнаступления" ВСУ председатель Объединенного комитета начальников штабов Армии США Марк Милли.Точнее обозначает перспективы ВСУ американское издание The Drive: "Достаточно быстрая и успешная операция, которая отрезает Крым от так называемого сухопутного моста России усилит… внешнее давление на российского президента Владимира Путина. Неудачная или забуксовавшая операция может поставить под угрозу десятки миллиардов долларов международной помощи в области безопасности, на которую рассчитывает Киев". Безусловно, второй вариант реалистичнее.Ранее издание The Guardian сообщило о недостаточной подготовке 3-й штурмовой бригады ВСУ к "контрнаступлению", несмотря на обучение в Великобритании. Украинскому командованию приходится организовывать переподготовку бойцов. Действительно, чему может научить резервистов ВСУ британская армия, не имеющая боевого опыта противостояния с регулярными войсками? Вопрос риторический.На всякий случай, Запад уже готовит идеологическую базу для слива токсичного "украинского проекта" – крупнейшее американское издание The New York Times сравнивает Украину с нацистской Германией, и находит много общих символов и "идей в публичном дискурсе". Премьер-министр Дании Метте Фредериксен после встречи с президентом США Джо Байденом 5 июня заявила, что НАТО "нужен сигнал со стороны России" о готовности к мирным переговорам по Украине. Разумеется, переговоры на условиях Запада России не нужны – изначальные цели и задачи СВО неизменны.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

