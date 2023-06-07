https://sputnik-abkhazia.ru/20230607/trekh-mladentsev-vesom-menee-kilogramma-vykhodili-v-sukhumskom-roddome-1046219855.html
Трех младенцев весом менее килограмма выходили в сухумском роддоме
Трех младенцев весом менее килограмма выходили в сухумском роддоме
Первый ребенок весил 730 граммов, второй - 920, третий, который пока находится в больнице, 900 граммов. 07.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-07T21:27+0300
2023-06-07T21:27+0300
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СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Трех новорожденных детей весом до килограмма выходили в сухумском роддоме, сообщает Минздрав Абхазии."Третий ребеночек сейчас у нас находится. Весит он 900 граммов, родился он на 26-27 неделе беременности. Женщина поступила с отхождением околоплодных вод, мы ее в течение недели готовили, стабилизировали состояние ребенка, вводили необходимые препараты для того, чтобы ускорить созревание легочной ткани, проводили профилактику РДС-синдрома (РДС - респираторный дистресс-синдром, прим. ред)", - поделилась она.Кроме того, ребенка лечили дорогим препаратом, стоимость одной ампулы которого составляет 36 тысяч рублей. По словам Пилия, это стало возможным благодаря бесперебойному оснащению больницы - это касается и медикаментов, и оборудования. После стабилизации таких детей их отправляют в перинатальный центр в Сочи. Строительство такого центра отражено в проекте новой детской больницы, которую планируют построить по соседству с республиканской.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221221/analizator-gazov-krovi-peredali-sukhumskomu-roddomu-1043236315.html
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Трех младенцев весом менее килограмма выходили в сухумском роддоме
Первый ребенок весил 730 граммов, второй - 920, третий, который пока находится в больнице, 900 граммов.
СУХУМ, 7 июн - Sputnik.
Трех новорожденных детей весом до килограмма выходили в сухумском роддоме, сообщает
Минздрав Абхазии.
По словам заведующей родильным отделением Беллы Пилия, первый ребенок весил всего 730 граммов - его удалось стабилизировать и отправить на второй этап выхаживания. Следующий родился весом 920 граммов. Дышать ему помогал специальный аппарат, кроме этого, младенца кормили и выхаживали особым образом.
"Третий ребеночек сейчас у нас находится. Весит он 900 граммов, родился он на 26-27 неделе беременности. Женщина поступила с отхождением околоплодных вод, мы ее в течение недели готовили, стабилизировали состояние ребенка, вводили необходимые препараты для того, чтобы ускорить созревание легочной ткани, проводили профилактику РДС-синдрома (РДС - респираторный дистресс-синдром, прим. ред)", - поделилась она.
Кроме того, ребенка лечили дорогим препаратом, стоимость одной ампулы которого составляет 36 тысяч рублей. По словам Пилия, это стало возможным благодаря бесперебойному оснащению больницы - это касается и медикаментов, и оборудования.
После стабилизации таких детей их отправляют в перинатальный центр в Сочи. Строительство такого центра отражено в проекте новой детской больницы, которую планируют построить по соседству с республиканской.