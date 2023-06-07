https://sputnik-abkhazia.ru/20230607/unikalnaya-nakhodka-chto-nashli-arkheologi-v-urochische-kudzhba-yashta-1046213060.html

Уникальная находка: что нашли археологи в урочище Куджба-Яшта

Уникальная находка: что нашли археологи в урочище Куджба-Яшта

Археологическая экспедиция ученых Абхазского государственного университета в урочище Куджба-Яшта проходила с 22 по 28 мая. 07.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-07T15:37+0300

2023-06-07T15:37+0300

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СУХУМ, 7 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Исторический факультет Абхазского государственного университета организовал археологическую экспедицию в урочище Куджба-Яшта, сказал декан исторического факультета Алик Габелия на пресс-конференции в отделе информации и медиакоммуникаций АГУ.В результате археологических раскопок был получен очень интересный и уникальный материал, продолжил ученый."Самым уникальным является, конечно, скульптурка. Пока нам сложно назвать ее возраст. В археологической литературе встречаются такие изделия, их называют "Венерами", то есть они обнаженные. Сложно сказать, из какого материала оно сделано, но похоже, что из камня. Она была найдена в самом дне дольмена. Это скульптура женщины, такие скульптуры известны науке, она может пролить свет на некоторые вопросы историографии", – отметил Габелия.Кроме небольшой фигурки, археологи также обнаружили обломки керамических изделий."В археологических раскопках часто встречается металл, на этот раз его не было, это может быть показателем архаичности", – сказал Габелия.Проводить археологические раскопки в урочище Куджба-Яшта планируется и в дальнейшем."Хотелось бы продолжить проведение работ в этом месте, но это сопряжено с большими трудностями. Это далеко очень, дорога плохая, нужен транспорт и немалое финансирование. Такие мероприятия университет поддерживает, поддерживает ректор, и надеюсь, что мы продолжим эту работу", – сказал декан исторического факультета АГУ.Габелия заметил, что после археологических экспедиций найденные предметы подвергаются лабораторной обработке. После чего предметы, в том числе уникальная женская скульптура, будут переданы в Абхазский государственный музей.В археологической экспедиции в урочище Куджба-Яшта участвовали ученые Абхазского государственного университета Алик Габелия, Сурам Сакания и Гарик Сангулия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230107/privet-iz-proshlogo-chto-obnaruzhili-arkheologi-na-territorii-abkhazii-v-2022-godu-1043507564.html

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