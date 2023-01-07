https://sputnik-abkhazia.ru/20230107/privet-iz-proshlogo-chto-obnaruzhili-arkheologi-na-territorii-abkhazii-v-2022-godu-1043507564.html

Привет из прошлого: что обнаружили археологи на территории Абхазии в 2022 году

Привет из прошлого: что обнаружили археологи на территории Абхазии в 2022 году

В 2022 году российские и абхазские ученые активно вели археологические раскопки на территории Абхазии. 07.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-07T13:20+0300

2023-01-07T13:20+0300

2023-01-07T13:15+0300

в абхазии

абхазия

история

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Минувший год оказался "урожайным" археологов. О том, что ученые нашли во время раскопок в разных частях республики и о чем свидетельствуют их находки, читайте в материале Sputnik.Кубок из МоквыВо время сельскохозяйственных работ крестьяне из села Моква Очамчырского района случайно обнаружили бронзовый кубок. Артефакт передали декану исторического факультета Абхазского Государственного университета.Ученые назвали находку уникальной, но установить точную дату изготовления кубка пока не сумели. Они предполагают, что его создали местные мастера, о чем свидетельствует орнамент, выполненный в абхазской графической традиции.По словам Габелия, он ему и раньше доводилось видеть подобные кубки, и они датировались периодом монголо-татарского ига. Но артефакт из Москвы древнее этого исторического отрезка.Часть кубка надколота, но при этом общая форма не нарушена. После ее очистки находки удалось разглядеть орнамент и букву "А". После того как кубок изучат, его планируют выставить в музее при АГУ, либо передадут в Абхазский государственный музей.А место, где нашли кубок, ученые планируют исследовать и, по возможности, провести раскопки.Свинцовый саркофагСвинцовый саркофаг, обнаруженный в августе 2022 года абхазскими и российскими учеными во время раскопок в древнем городе Гюэнос (располагался на территории современной Очамчыры - прим. ред), без преувеличения, шокировал научные сообщества многих стран.Уникальная находка была обнаружена на месте раннехристианской базилики второй половины V - начале VI в. н.э. Ранее на территории Абхазии обнаруживали лишь медные и мраморные саркофаги. Ни одного свинцового саркофага не находили прежде ни на Кавказе, ни в северном Причерноморье, ни где-либо на территории бывшего СССР.Внутри саркофага находился скелет мужчины, которому на момент смерти было около 50 лет. Как полагают ученые, это мог быть священнослужитель высокого ранга либо кто-то из знатных людей, правителей региона, поскольку простых горожан в свинцовых гробах не хоронили. Помимо скелета внутри ничего не было.30 июля свинцовый саркофаг стал экспонатом Абхазского государственного музея.Двойная удачаЛетом прошлого года ученые, студенты истфака АГУ и волонтеры проводили археологические раскопки на территории Сухумской крепости. Позже к ним присоединились и военнослужащие Минобороны Абхазии. Первостепенной задачей раскопок был поиск предположительного места погребения владетельного князя Абхазии Келешбея Чачба.Могилу Чачба пока найти не удалось, но раскопки определенно увенчались успехом. За время исследований под толщей земли обнаружили две артиллерийские пушки XIX века. Подобных находок в Абхазии еще не было. Аналоги таких артиллерийских орудий есть в музеях Махачкалы и Санкт-Петербурга.Крупнокалиберные пушки относятся к середине XIX века. Модель известна как "Отечественная или русская трехпудовая опытная бомбовая береговая пушка". Дальность стрельбы из такого орудия могла доходить до 2,5 километра. Такие пушки состояли на вооружении Российской империи.Руководитель раскопок Алик Габелия сообщал, что после извлечения и изучения артефактов, их, скорее всего, установят на территории Сухумской крепости, где, по его словам, планируют организовать музей под открытым небом.За время исследования Сухумской крепости на ее территории были найдены более 100 ядер от мелкокалиберных пушек, черепица и турецкие курительные трубки.Фигурка божестваОчамчырский район в прошлом году действительно порадовал "подарками" из прошлого. В августе 2022 года во время раскопок в Гюэносе абхазские и российские ученые обнаружили уникальную бронзовую фигурку божества V-IV веков до нашей эры.Как рассказал Sputnik директор Абхазского Государственного музея, старший научный сотрудник отдела археологии АбИГИ Аркадий Джапуа, артефакт был найден на территории культового сооружения."Скорее всего, бронзовая статуэтка была привезена из Греции. В основном найденные в Гюэносе вещи были привезены сюда из Аттики. Аналоги фигурки были найдены в разных греческих городах, поэтому я думаю, что это привезенная статуэтка. Находка уникальная для всей Абхазии. На территории Гюэноса такого еще обнаружено не было", - поделился ученый.Состояние статуэтки оценивается, как неплохое, и, тем не менее, без реставрации не обойтись. После изучения и реставрации фигурка станет частью экспозиции Абхазского государственного музея.Древний воинВ августе 2022 года на месте Меркулского городища в Очамчырском районе Абхазии были найдены останки древнего воина со стрелой в груди.По информации от сотрудницы отдела классической археологии Института археологии РАН, кандидата исторических наук Галины Требелева, раскопки велись на территории продовольственного склада за первой линией обороны, на месте одного из первых христианских храмов (IV-V в.в. н.э.) и на условном участке дороги.Останки погибшего во время битвы воина и стрелы, найденные в его груди и рядом с телом, предварительно датируются Х веком.В восточной части этого раскопа были обнаружены еще два погребения. Ученые установили, что они относятся к I веку нашей эры – римскому периоду.Археологи также нашли сосуды, кинжалы, оружие, фибулы, бусы, перстень, амулет в виде клыка, наконечники копья и пики. Все это будет передано в Абхазский государственный музей после изучения.

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