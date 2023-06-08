https://sputnik-abkhazia.ru/20230608/ekspert-o-feykakh-o-razrushenii-kakhovskoy-ges-predpochitayu-mnenie-professionalov-1046225695.html

Эксперт о фейках о разрушении Каховской ГЭС: предпочитаю мнение профессионалов

Эксперт о фейках о разрушении Каховской ГЭС: предпочитаю мнение профессионалов

Эксперт по энергетике Борис Марцинкевич о фейках, где написано, что из-за разрушения Каховской ГЭС могут остановить Запорожскую АЭС, в эфире радио Sputnik. 08.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-08T15:34+0300

2023-06-08T15:34+0300

2023-06-08T16:01+0300

радио

подкасты

теракт

украина

спецоперация

нато

гэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/08/1046225806_0:0:1189:670_1920x0_80_0_0_4623a69eca6fe61af1fa4a0be9d99f26.png

Эксперт о фейках о разрушении Каховской ГЭС: предпочитаю мнение профессионалов Эксперт о фейках о разрушении Каховской ГЭС: предпочитаю мнение профессионалов

"На воре и шапка горит", – отметил президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о причастности Украины к разрушению Каховской ГЭС. В Сирии также резко осудили атаку украинских вооруженных сил на объект. При этом российский посол в США обвинил американские СМИ в распространении ложной информации о подрыве дамбы. В "Росатоме" рассказали о работе Запорожской АЭС после катастрофы на Каховской ГЭС. О последствиях разрушения дамбы в эфире радио Sputnik, рассказал главный редактор онлайн-журнал "Геоэнергетика ИНФО" Борис Марцинкевич.Эксперт, в частности, объяснил, как относиться к мнению о том, что разрушение Каховской ГЭС может повлиять на Запорожскую АЭС. "Предпочитаю с вниманием относиться к мнению профессионалов, а не всех, кто пытаются придумать панические настроения. Уверен, что есть резервный вариант снабжения бассейна", – сказал Марцинкевич.Слушайте подкаст.

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, теракт, украина, спецоперация, нато, гэс, аудио