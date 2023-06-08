https://sputnik-abkhazia.ru/20230608/ekspert-o-feykakh-o-razrushenii-kakhovskoy-ges-predpochitayu-mnenie-professionalov-1046225695.html
Эксперт о фейках о разрушении Каховской ГЭС: предпочитаю мнение профессионалов
Эксперт о фейках о разрушении Каховской ГЭС: предпочитаю мнение профессионалов
Эксперт по энергетике Борис Марцинкевич о фейках, где написано, что из-за разрушения Каховской ГЭС могут остановить Запорожскую АЭС, в эфире радио Sputnik. 08.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-08T15:34+0300
2023-06-08T15:34+0300
2023-06-08T16:01+0300
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Эксперт о фейках о разрушении Каховской ГЭС: предпочитаю мнение профессионалов
Эксперт о фейках о разрушении Каховской ГЭС: предпочитаю мнение профессионалов
"На воре и шапка горит", – отметил президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о причастности Украины к разрушению Каховской ГЭС. В Сирии также резко осудили атаку украинских вооруженных сил на объект. При этом российский посол в США обвинил американские СМИ в распространении ложной информации о подрыве дамбы. В "Росатоме" рассказали о работе Запорожской АЭС после катастрофы на Каховской ГЭС. О последствиях разрушения дамбы в эфире радио Sputnik, рассказал главный редактор онлайн-журнал "Геоэнергетика ИНФО" Борис Марцинкевич.Эксперт, в частности, объяснил, как относиться к мнению о том, что разрушение Каховской ГЭС может повлиять на Запорожскую АЭС. "Предпочитаю с вниманием относиться к мнению профессионалов, а не всех, кто пытаются придумать панические настроения. Уверен, что есть резервный вариант снабжения бассейна", – сказал Марцинкевич.Слушайте подкаст.
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Эксперт о фейках о разрушении Каховской ГЭС: предпочитаю мнение профессионалов
15:34 08.06.2023 (обновлено: 16:01 08.06.2023)
Эксперт по энергетике Борис Марцинкевич о фейках, где написано, что из-за разрушения Каховской ГЭС могут остановить Запорожскую АЭС, в эфире радио Sputnik.
"На воре и шапка горит", – отметил президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о причастности Украины к разрушению Каховской ГЭС. В Сирии также резко осудили атаку украинских вооруженных сил на объект. При этом российский посол в США обвинил американские СМИ в распространении ложной информации о подрыве дамбы. В "Росатоме" рассказали о работе Запорожской АЭС после катастрофы на Каховской ГЭС.
О последствиях разрушения дамбы в эфире радио Sputnik
, рассказал главный редактор онлайн-журнал "Геоэнергетика ИНФО" Борис Марцинкевич.
Эксперт, в частности, объяснил, как относиться к мнению о том, что разрушение Каховской ГЭС может повлиять на Запорожскую АЭС.
"Предпочитаю с вниманием относиться к мнению профессионалов, а не всех, кто пытаются придумать панические настроения. Уверен, что есть резервный вариант снабжения бассейна", – сказал Марцинкевич.