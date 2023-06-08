https://sputnik-abkhazia.ru/20230608/esche-odnu-seriyu-peredachi-pervogo-kanala-zhizn-svoikh-snimut-v-abkhazii-1046230818.html
Еще одну серию передачи Первого канала "Жизнь своих" снимут в Абхазии
Еще одну серию передачи Первого канала "Жизнь своих" снимут в Абхазии
Авторская передача Первого канала "Жизнь своих" – это проект который рассказывает о людях, их обычаях и природных красотах. 08.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-08T18:00+0300
2023-06-08T18:00+0300
2023-06-08T18:01+0300
абхазия
в абхазии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/05/15/1032462088_0:135:2600:1598_1920x0_80_0_0_ab3f58cae9dca6f00701b7de2e492d78.jpg
СУХУМ, 8 июн – Sputnik. Еще одну серию передачи "Жизнь своих" планируют снять в Абхазии, сказал в интервью радио Sputnik ведущий и продюсер тревел-шоу Евгений Кривцов.Первый выпуск об Абхазии стал очень популярным, получил многочисленные отзывы аудитории, поэтому было решено сделать вторую серию о республике, говорит Кривцов. То обстоятельство, что республика становится частью подобных проектов положительно влияет на ее популярность среди туристов, добавил он."Мы все больше и больше показываем Абхазию. Я думаю, что это позитивно влияет на вашу республику, потому, что я наблюдаю, что за несколько лет здесь значительно прибавилось туристов, людей, которые хотят сюда попасть и об этом думают", - заметил Евгений Кривцов. Жители Абхазии, по мнению Кривцова, чем-то похожи на итальянцев и испанцев. "У вас здесь, во-первых, очень тепло, поэтому не нужно много суетиться, как это происходит в больших городах. Даже Сухум – вроде столица, постоянное движение, но все равно, у вас все чуть-чуть по-другому происходит. Но самое замечательное - что ты все ровно все успеваешь, потому что от одной точки до другой ты можешь доехать без пробок", - поделился впечатлениями журналист.Он отметил, что любит абхазский народ, так как часто бывает в республике, и успел проникнуться симпатией к живущим в стране людям. "С родителями мы начали ездить, по-моему, в 1996 или в 1997 году, и с тех пор не могу остановиться. В общем, я получил укол любви Абхазии прямиком в сердце, и теперь я постоянно здесь, много времени здесь провожу. Более того, я настолько полюбил Абхазию, что у меня сын сухумчанин. Официально по паспорту он родился в Российской Федерации, но на самом деле родился он в Сухуме", - сообщил Кривцов. Первый выпуск передачи об Абхазии на Первом канале вышел на экраны несколько месяцев назад.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230606/krivtsov-ob-abkhazii-ukol-lyubvi-pryamikom-v-serdtse--1046195654.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/05/15/1032462088_145:0:2456:1733_1920x0_80_0_0_a1fd316b2b82ef3a2986d498cbe8973b.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости
Еще одну серию передачи Первого канала "Жизнь своих" снимут в Абхазии
18:00 08.06.2023 (обновлено: 18:01 08.06.2023)
Авторская передача Первого канала "Жизнь своих" – это проект который рассказывает о людях, их обычаях и природных красотах.
СУХУМ, 8 июн – Sputnik.
Еще одну серию передачи "Жизнь своих" планируют снять в Абхазии, сказал в интервью радио Sputnik
ведущий и продюсер тревел-шоу Евгений Кривцов.
Первый выпуск об Абхазии стал очень популярным, получил многочисленные отзывы аудитории, поэтому было решено сделать вторую серию о республике, говорит Кривцов.
"Рейтинг был прекрасный у программы "Абхазия", поскольку она уже вышла, об этом можно говорить. Настолько он был хорош, что Константин Львович (Эрнст – прим.) сказал: "Ребята, нам нужна вторая программа из Абхазии", - пояснил ведущий.
То обстоятельство, что республика становится частью подобных проектов положительно влияет на ее популярность среди туристов, добавил он.
"Мы все больше и больше показываем Абхазию. Я думаю, что это позитивно влияет на вашу республику, потому, что я наблюдаю, что за несколько лет здесь значительно прибавилось туристов, людей, которые хотят сюда попасть и об этом думают", - заметил Евгений Кривцов.
Жители Абхазии, по мнению Кривцова, чем-то похожи на итальянцев и испанцев.
"У вас здесь, во-первых, очень тепло, поэтому не нужно много суетиться, как это происходит в больших городах. Даже Сухум – вроде столица, постоянное движение, но все равно, у вас все чуть-чуть по-другому происходит. Но самое замечательное - что ты все ровно все успеваешь, потому что от одной точки до другой ты можешь доехать без пробок", - поделился впечатлениями журналист.
Он отметил, что любит абхазский народ, так как часто бывает в республике, и успел проникнуться симпатией к живущим в стране людям.
"С родителями мы начали ездить, по-моему, в 1996 или в 1997 году, и с тех пор не могу остановиться. В общем, я получил укол любви Абхазии прямиком в сердце, и теперь я постоянно здесь, много времени здесь провожу. Более того, я настолько полюбил Абхазию, что у меня сын сухумчанин. Официально по паспорту он родился в Российской Федерации, но на самом деле родился он в Сухуме", - сообщил Кривцов.
Первый выпуск передачи об Абхазии на Первом канале вышел на экраны несколько месяцев назад.