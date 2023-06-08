https://sputnik-abkhazia.ru/20230608/festival-klassicheskoy-muzyki-parad-kontsertov-sostoyalsya-v-sukhume-1046235118.html

Фестиваль классической музыки "Парад концертов" состоялся в Сухуме

Фестиваль классической музыки "Парад концертов" состоялся в Сухуме

Фестиваль классической музыки “Парад концертов” для выпускников и учащихся Сухумского музыкального училища проходил с 6 по 8 июня. 08.06.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

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СУХУМ, 8 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. В Государственной филармонии имени Раждена Гумба завершился фестиваль классической музыки "Парад концертов", который проходил с 6 по 8 июня.Свое мастерство многочисленным зрителям показали – Соломон Хагба (фортепиано), Ярослав Боряев (кларнет), Вячеслав Станкевич (скрипка), Искуи Нагапетян (фортепиано), Шахан Сиргинава (саксофон), Мария-Эмилия Терзян-Хагба (скрипка), Адам Габелия (фортепиано) и Лана Адлейба (фортепиано).Со сцены Государственной филармонии прозвучали произведения Мендельсона, Вебера, Моцарта, Шумана и других композиторов."Проект имеет давнюю историю, мы придумали его в 2010 году, с тех пор он очень успешно развивается. Проект был учрежден министерством культуры Республики Абхазия по инициативе Сухумского государственного музыкального училища имени Алексея Чичба – автор идеи и руководитель проекта, Народная артистка республики Нинель Бжания", - рассказала заслуженный работник культуры Абхазии Асида Царгуш.Она подчеркнула, что проект был задуман таким образом, чтобы в нем был представлен классический музыкальный жанр, который предполагает участие инструменталистов, выступающих в сопровождении оркестра."Однако, несмотря на такое, казалось бы, жанровое однообразие, все компенсируется очень интересными открытиями, и нынешний фестиваль имеет некоторые свои особенности. Программа концерта свидетельствует об очень возросшем исполнительском уровне молодых музыкантов, так как она действительно очень сложная и требует серьезной подготовки", - отметила Царгуш.В продолжение она отметила, что в начале проведения проекта в нем доминировали пианисты."Мы были очень рады, когда появились первые "струнники". И сейчас мы с большим удовлетворением отмечаем, что к ним присоединились исполнители на духовых инструментах. Это тоже безусловно победа нашего проекта и его успех", - сказала Асида Царгуш.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230606/parad-kontsertov-put-dlinoyu-v-desyat-let--1046197230.html

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