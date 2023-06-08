https://sputnik-abkhazia.ru/20230608/glavnyy-sanvrach-abkhazii-rasskazala-kak-budet-rabotat-sluzhba-v-kurortnyy-sezon-1046219993.html
Главный санврач Абхазии рассказала, как будет работать служба в курортный сезон
Главный санврач Абхазии рассказала, как будет работать служба в курортный сезон
Летом сотрудники СЭС Абхазии будут проводить ежегодные мероприятия по контролю качества водопроводной и морской воды, а также контроль объектов питания и... 08.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-08T09:00+0300
2023-06-08T09:00+0300
2023-06-08T10:01+0300
в абхазии
абхазия
новости
отдых в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/0b/1040870116_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_f019d02f7a30fe553b43b80cda1fd18e.jpg
СУХУМ, 7 июн – Sputnik. Санэпидстанция Абхазии впервые начнет исследовать морскую воду на наличие вирусов. Об этом в эфире радио Sputnik сообщила главный санврач республики Алла Беляева.Беляева добавила, что пока нормально собрать морскую воду для анализов не получается из-за дождей, но первые результаты СЭС получит уже в течение этой недели. В летний период сотрудники СЭС будут проводить и ежегодные мероприятия по контролю качества водопроводной воды, а также объектов питания и продуктовых торговых сетей. В этом году проверка кафе и ресторанов будет осуществляться с применением лабораторных методов исследования и проб готовой пищи.По словам Беляевой, наибольшее беспокойство вызывают объекты общепита, которые открываются только на курортный сезон. Также часто встречаются предприниматели, которые открывают кафе или ресторан без разрешения от СЭС. Еда из такой торговой точки может причинить вред здоровью.Частым нарушением Беляева назвала отсутствие медосмотров для сотрудников общепита. А это серьезное нарушение, так как в республике распространены инфекционные заболевания, в частности, туберкулез. Нарушителей санитарных норм наказывают рублем. Но, как отмечает Алла Беляева, размеры штрафов не столь велики, чтобы кого-то ими напугать.Главный санврач также отметила, что служба испытывает серьезный кадровый голод. Зачастую не хватает сил, чтобы охватить всю страну. Самым сложным районом она назвала Гагрский из-за концентрации большого количества туристических объектов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230605/servis-bronirovaniy-abkhaziya-smozhet-stat-alternativoy-turtsii-1046160536.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/0b/1040870116_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_43b3c6abe15027d7c02cbf34db0e8769.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, отдых в абхазии
абхазия, новости, отдых в абхазии
Главный санврач Абхазии рассказала, как будет работать служба в курортный сезон
09:00 08.06.2023 (обновлено: 10:01 08.06.2023)
Летом сотрудники СЭС Абхазии будут проводить ежегодные мероприятия по контролю качества водопроводной и морской воды, а также контроль объектов питания и продуктовых торговых сетей.
СУХУМ, 7 июн – Sputnik.
Санэпидстанция Абхазии впервые начнет исследовать морскую воду на наличие вирусов. Об этом в эфире радио Sputnik
сообщила главный санврач республики Алла Беляева.
"У нас освободились лабораторные мощности, поэтому с этого года мы начинаем проверять морскую воду на вирусы. Одновременно будут работать три лаборатории – центральная в Сухуме, в Очамчыре и в Гагре. Пробы морской воды будут отбираться как на бактериологическое исследование, так и на ПЦР-исследование на вирусы. Мы получим более четкую картину того, почему у нас летом бывают вспышки кишечных инфекций", – рассказала она.
Беляева добавила, что пока нормально собрать морскую воду для анализов не получается из-за дождей, но первые результаты СЭС получит уже в течение этой недели.
В летний период сотрудники СЭС будут проводить и ежегодные мероприятия по контролю качества водопроводной воды, а также объектов питания и продуктовых торговых сетей. В этом году проверка кафе и ресторанов будет осуществляться с применением лабораторных методов исследования и проб готовой пищи.
По словам Беляевой, наибольшее беспокойство вызывают объекты общепита, которые открываются только на курортный сезон. Также часто встречаются предприниматели, которые открывают кафе или ресторан без разрешения от СЭС. Еда из такой торговой точки может причинить вред здоровью.
Частым нарушением Беляева назвала отсутствие медосмотров для сотрудников общепита. А это серьезное нарушение, так как в республике распространены инфекционные заболевания, в частности, туберкулез.
Нарушителей санитарных норм наказывают рублем. Но, как отмечает Алла Беляева, размеры штрафов не столь велики, чтобы кого-то ими напугать.
Главный санврач также отметила, что служба испытывает серьезный кадровый голод. Зачастую не хватает сил, чтобы охватить всю страну. Самым сложным районом она назвала Гагрский из-за концентрации большого количества туристических объектов.