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Гумба рассказал, каким будет первый концерт второго сезона "Apsny-Star"
Гумба рассказал, каким будет первый концерт второго сезона "Apsny-Star"
Первый концерт второго сезона музыкального шоу "Apsny-Star" пройдет в Абхазской госфилармонии 27 июня. 08.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-08T16:01+0300
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СУХУМ, 8 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Первый концерт второго сезона "Apsny-Star" будет отборочным, рассказал корреспонденту Sputnik музыкальный продюсер проекта Анри Гумба. "В этот раз концерт будет отборочным, из 20 выступающих в команды наставников попадут 15 человек. Наставники Ильда Кучуберия и Фая Мархолия остаются в проекте, третий наставник изменится, с ним пока что ведутся переговоры", – рассказал Гумба. Анри Гумба добавил, что во втором сезоне запланировано четыре концерта, они будут проходить раз в месяц с июня по сентябрь. С октября по декабрь будет идти третий суперсезон, а сам финал проекта запланирован на декабрь. По результатам кастинга, прошедшего 30 апреля, на первом концерте выступят Елизавета Аммаева, Елизавета Ершова, Леван Пхаладзе, Диана Диоскурия, Кристина Кубрава, Эдуарда Бебия, Гунда Абухба, Аляс Колбая, Лаура Хагба, Милена Квициния, Таисия Сердюк, Камилла Кварацхелия, Диана Чкадуа и Эрик Хатхуа.К ним присоединятся Инна Койонова, Нила Начкебия, Сария Айба, Диана Карбашян, Рената Хаджиева, Муслим Ларго, которые были выбраны ранее.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230530/syurprizy-finala-zaklyuchitelnyy-kontsert-pervogo-sezona-apsny-star-1046071214.html
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Гумба рассказал, каким будет первый концерт второго сезона "Apsny-Star"
16:01 08.06.2023 (обновлено: 16:50 08.06.2023)
Первый концерт второго сезона музыкального шоу "Apsny-Star" пройдет в Абхазской госфилармонии 27 июня.
СУХУМ, 8 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Первый концерт второго сезона "Apsny-Star" будет отборочным, рассказал корреспонденту Sputnik музыкальный продюсер проекта Анри Гумба.
Он пояснил, что к своему первому выступлению в рамках проекта участники будут готовиться сами.
"В этот раз концерт будет отборочным, из 20 выступающих в команды наставников попадут 15 человек. Наставники Ильда Кучуберия и Фая Мархолия остаются в проекте, третий наставник изменится, с ним пока что ведутся переговоры", – рассказал Гумба.
Анри Гумба добавил, что во втором сезоне запланировано четыре концерта, они будут проходить раз в месяц с июня по сентябрь. С октября по декабрь будет идти третий суперсезон, а сам финал проекта запланирован на декабрь.
По результатам кастинга, прошедшего 30 апреля, на первом концерте выступят Елизавета Аммаева, Елизавета Ершова, Леван Пхаладзе, Диана Диоскурия, Кристина Кубрава, Эдуарда Бебия, Гунда Абухба, Аляс Колбая, Лаура Хагба, Милена Квициния, Таисия Сердюк, Камилла Кварацхелия, Диана Чкадуа и Эрик Хатхуа.
К ним присоединятся Инна Койонова, Нила Начкебия, Сария Айба, Диана Карбашян, Рената Хаджиева, Муслим Ларго, которые были выбраны ранее.