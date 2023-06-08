https://sputnik-abkhazia.ru/20230608/inoagentam-podberut-upolnomochennogo-ot-evrosoyuza-1046220763.html

Иноагентам подберут уполномоченного от Евросоюза

Иноагентам подберут уполномоченного от Евросоюза

В Европе опять обсуждают будущее России — и впервые решили сделать это объединенными усилиями. 08.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-08T10:11+0300

2023-06-08T10:11+0300

2023-06-08T10:26+0300

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Раньше ведь как было? Или европейцы с упором на восточных из числа поляков и прибалтов строили планы на будущее "России после Путина", или наши эмигранты собирались для обсуждения того, как им обустроить Россию, "освобожденную от тирании", пишет Петр Акопов для РИА Новости.Тут, впрочем, ничего нового: естественно, демократических. Первый круглый стол — а их будет целая серия — так и назывался "Демократия в России — лучший исход для России и ЕС". Кто же против демократии? Все, по идее, должны быть за, вот только путь к ней предлагают до боли знакомый. Поражение собственной страны в войне — ничего не изменилось за сто лет после того, как эмигранты-большевики точно так же выступали за поражение собственной страны в Первой мировой. Хотя почему не изменилось: большевики все-таки выступали за поражение всех "империалистических правительств", потому что рассчитывали на мировую социалистическую революцию, а не на подчинение России (пусть и ведомой ненавидимой ими царской властью) Западу. Сейчас же речь идет о банальной работе на противника — целью объявлена победа над Россией с последующим реформированием ее в сторону органичной части западного мира. Вопрос о том, хочет ли этого русский народ, даже не ставится — конечно, хочет, просто не может сказать, потому что задавлен "чекистской тиранией". Надо его освободить, то есть разгромить Россию и поставить на правильную сторону историю.Вот как говорит один из участников брюссельского мероприятия, Гарри Каспаров*:"Важно понимать, что демократические изменения в России сейчас возможны благодаря ВСУ. Никакого будущего у нас не будет, пока не победит Украина. Как в прошлом веке: только тотальный разгром фашистского режима позволил реализовать демократические изменения".Подобная откровенность не в новинку, но с каждым новым собранием она становится все более обязательной для всех потенциальных участников "объединенной оппозиции", даже робкие возражения против нее не принимаются и объявляются "кремлевской пропагандой". То, что раньше было самой радикальной точкой зрения ("Вернемся в Москву на "Абрамсе"), становится мейнстримом. Эмигрантов строят в единую колонну сторонников военной победы над Россией. Отчасти из-за этого им пока что не удается объединить все свои силы: большая часть эмигрантов-навальнистов продолжает игнорировать мероприятия, в которых участвуют Ходорковский* или Каспаров* (руководство ФБК** не участвовало и в брюссельской конференции).Хотя, кроме совершенно очевидного нежелания публично превращаться в откровенных власовцев (в закрытом режиме ничего предосудительного они в этом не видят), что приведет к еще большему сужению базы поддержки в России, навальнистами движет и другой расчет. Конкуренция между различными фракциями "освободителей России" — навальнисты хотят быть главными, хотят, чтобы все остальные объединялись вокруг них. И самое важное: им хочется, чтобы именно они выступали представителями "хороших русских" и "правильной России будущего" в контактах с Западом. Это еще не "правительство России в изгнании", но уже заявка на то, чтобы быть стороной переговоров от лица "русских" с различными западными структурами, в том числе правительственными.Запад, конечно, видит, что российская антипутинская эмиграция не может договориться даже между собой, но ему все равно нужно некое "объединенное представительство". Ведь и в новую власовскую армию, так называемый "Русский добровольческий корпус"**, ни на Западе, ни на Украине не верят, однако активно пиарят его в ходе диверсионных атак на Белгородскую область, на полном серьезе подают как "начало процесса освобождения России от путинского режима силами русского народа". Так же и с эмигрантской "оппозицией" — какая ни есть, а все же в хозяйстве пригодится, будет что миру предъявить, да и соглашения с ней можно будет заключать.Пока что все это привело к тому, что Европарламент готовится учредить должность уполномоченного по правам российских граждан. Точное название должности еще неизвестно — может быть, и "по делам российского гражданского общества", — но уже понятно, что он не только будет заниматься эмигрантами (и их проблемами, например визовыми), но и попытается "представлять интересы политзаключенных внутри России" (по крайней мере, с таким предложением выступила в Брюсселе Екатерина Шульман*). Понятно, что на Россию как учреждение подобной должности, так и тем более попытки омбудсмена вмешиваться во внутренние дела нашей страны не окажут никакого влияния, но это ведь все и делается не для России. А для Европы и тех нескольких тысяч активных "борцов с режимом", что осели на Западе.Их мечты о победе над Россией и триумфальном возвращении домой для строительства "демократии" так и останутся мечтами, а вот в попытках взять под контроль несколько сотен тысяч наших сограждан, сбежавших из страны, новый омбудсмен может им помочь. Например, выдачей документов "хорошего русского", облегчающих вопросы как с визами, так и с работой. И нам в России нужно думать о том, как не дать "освободителям" возможность манипулировать сотнями тысяч наших граждан, большая часть которых бежала из страны, просто поддавшись панике в "своем кругу", граждан, потенциально готовых вернуться домой.Никакого другого дела до эмигрантской политтусовки нам нет – пускай продолжают свои брачные игры с Евросоюзом. Все равно к реальному будущему России они не имеют никакого отношения.* СМИ и физические лица, выполняющие функции иноагента.** Организация запрещена в России как экстремистская.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Петр Акопов https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102993/45/1029934546_140:0:1072:932_100x100_80_0_0_09d5beb18dbd55ed7b5504303b79110f.jpg

Петр Акопов https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102993/45/1029934546_140:0:1072:932_100x100_80_0_0_09d5beb18dbd55ed7b5504303b79110f.jpg

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россия, евросоюз, европа, мнение, авторы, колумнисты