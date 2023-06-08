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Кошкин: теракт на Каховской ГЭС нужен был Киеву, чтобы запросить у Запада вооружение

Кошкин: теракт на Каховской ГЭС нужен был Киеву, чтобы запросить у Запада вооружение

Обстрелы Каховской ГЭС нужны были киевскому режиму, чтобы запросить у Запада новую партию военной помощи, в частности, обещанные ранее F-16, считает военный... 08.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-08T10:55+0300

2023-06-08T10:55+0300

2023-06-08T10:55+0300

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Кошкин: теракт на Каховской ГЭС нужен был Киеву, чтобы запросить у Запада вооружение Кошкин: теракт на Каховской ГЭС нужен был Киеву, чтобы запросить у Запада вооружение

Обстрелы Каховской ГЭС нужны были киевскому режиму, чтобы запросить у Запада новую партию военной помощи, в частности, обещанные ранее F-16, считает военный политолог, завкафедрой РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.Обстрелы Каховской ГЭС начались еще в октябре 2022 года, но тогда ВСУ только примерялись, отметил собеседник радио Sputnik."Каховская ГЭС ― это и воздействие на население, и прежде всего на информационное пространство, потому что сегодня уже все СМИ коллективного Запада объявляют, что обстрел совершили вооруженные силы России, все разрушили, затопили население и так далее. Вот такой информационно-пропагандистский контур, который они сейчас задействовали, плюс разрушения верхней части дамбы – это и входит в комплекс наступательных действий ВСУ", ― считает Кошкин.На сорванный посевной сезон в этом регионе тем, кто принимал решения об обстрелах, полностью наплевать, убежден эксперт."Им важнее, чтобы был большой эффект и в информационном пространстве, и в обсуждениях. Идет просто-напросто фейерверк, который должен освещаться прежде всего в европейских государствах, чтобы они все-таки сжалились и дали им обещанные F-16", ― считает Кошкин.Что касается нанесенного ущерба, на левом берегу, где находятся жители и вооруженные силы России, меры приняты, идет постоянный контроль подъема уровня воды, ниже Каховки есть населенные пункты, где уже ведется отселение, рассказал эксперт."Где-то стали говорить, что обезвожен Крымский полуостров – это поспешные выводы, ничего такого нету, все, как говорят местные власти, находится под контролем ― это с левого берега Днепра", ― сказал Кошкин.

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