https://sputnik-abkhazia.ru/20230608/odobreno-desyat-zayavleniy-po-programme-zhilische-2023-2025-1046227092.html

Одобрено десять заявлений по программе "Жилище 2023-2025"

Одобрено десять заявлений по программе "Жилище 2023-2025"

На реализацию государственной программы "Жилище" в 2023 году предусмотрено 60 миллионов рублей. 08.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-08T18:29+0300

2023-06-08T18:29+0300

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СУХУМ, 8 июн – Sputnik. Десять заявлений граждан на участие в программе "Жилище 2023-2025" уже одобрены, сообщает пресс-служба Кабмина Абхазии. На это из бюджета программы будет выделено 9,1 миллиона рублей. Всего комиссия рассмотрела 25 заявок, 15 заявителям было отказано из-за несоответствия критериям.В ноябре 2021 года президент Абхазии Аслан Бжания утвердил государственную целевую программу предоставления жилья отдельным категориям граждан республики.За все время работы программы было одобрено 155 заявлений. По правилам, на покупку жилья заявителю выделяют 500 тысяч рублей, еще по 100 тысяч на каждого члена семьи. Максимальный размер выплат – 1,2 миллиона рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230508/grazhdanin-i-nachalnik-cherkeziya-o-uvelichenii-finansirovaniya-gosprogrammy-zhilische--1045643684.html

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