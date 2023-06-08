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Оперный певец из Абхазии Саид Гобечия стал победителем конкурса в Италии
Оперный певец из Абхазии Саид Гобечия стал победителем конкурса в Италии
Музыкальный конкурс в честь итальянского дирижера Тулио Серафина проходил в городе Виченце 7 июня. 08.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-08T19:30+0300
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СУХУМ, 8 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Оперный певец из Абхазии Саид Гобечия занял первое место на конкурсе в честь дирижера Тулио Серафина в рамках фестиваля "Festival Vicenza in Lirica", который проходил в итальянском городе Виченце.В жюри было очень много кастинг-директоров различных оперных театров, в том числе знаменитых Ла Скала и Римской оперы, добавил певец. Гобечия также удостоился специального приза от кастинг-директора Пуччиниевского фестиваля "Festival Pucciniano di Torre del Lago"."Это возможность выступить на концерте в этом фестивале совместно с еще одной финалисткой конкурса, который проходил вчера", – добавил певец.Конкурс в честь дирижера Тулио Серафина проходил в три этапа в разных городах Италии, а также в опере Тель-Авива. После отборочного тура в Виченце проходил второй этап, после него состоялся финал в театре Олимпико."Театр является огромной ценностью, потому что здание строил архитектор Палладио, театру уже почти 500 лет. Сделан он в виде амфитеатра, это совершенно фантастический театр, для меня было огромное счастье вчера там петь", – поделился Гобечия с корреспондентом Sputnik.В опере Моцарта "Cosi fan tutte" ("Так поступают все женщины") оперный певец из Абхазии исполнит роль Гульельмо.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220529/said-gobechiya-stal-finalistom-mezhdunarodnogo-konkursa-gaydna-1039297759.html
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Оперный певец из Абхазии Саид Гобечия стал победителем конкурса в Италии
19:30 08.06.2023 (обновлено: 19:54 08.06.2023)
Музыкальный конкурс в честь итальянского дирижера Тулио Серафина проходил в городе Виченце 7 июня.
СУХУМ, 8 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Оперный певец из Абхазии Саид Гобечия занял первое место на конкурсе в честь дирижера Тулио Серафина в рамках фестиваля "Festival Vicenza in Lirica", который проходил в итальянском городе Виченце.
"В качестве приза я получил одну из главных партий в опере Моцарта "Cosi fan tutte" ("Так поступают все женщины" - прим.). Меня пригласили в сентябре на этот фестиваль, я буду петь в театре Олимпико в Виченце", – рассказал Гобечия в интервью Sputnik.
В жюри было очень много кастинг-директоров различных оперных театров, в том числе знаменитых Ла Скала и Римской оперы, добавил певец. Гобечия также удостоился специального приза от кастинг-директора Пуччиниевского фестиваля "Festival Pucciniano di Torre del Lago".
"Это возможность выступить на концерте в этом фестивале совместно с еще одной финалисткой конкурса, который проходил вчера", – добавил певец.
Конкурс в честь дирижера Тулио Серафина проходил в три этапа в разных городах Италии, а также в опере Тель-Авива. После отборочного тура в Виченце проходил второй этап, после него состоялся финал в театре Олимпико.
"Театр является огромной ценностью, потому что здание строил архитектор Палладио, театру уже почти 500 лет. Сделан он в виде амфитеатра, это совершенно фантастический театр, для меня было огромное счастье вчера там петь", – поделился Гобечия с корреспондентом Sputnik.
В опере Моцарта "Cosi fan tutte" ("Так поступают все женщины") оперный певец из Абхазии исполнит роль Гульельмо.