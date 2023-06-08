https://sputnik-abkhazia.ru/20230608/parlament-abkhazii-vnes-izmeneniya-v-kodeks-ob-administrativnykh-pravonarusheniyakh-1046222741.html

Появление в ненадлежащем виде в общественных местах Абхазии будет караться штрафом

Появление в ненадлежащем виде в общественных местах Абхазии будет караться штрафом

Изменения касаются появления жителей и гостей республики в общественных местах в ненадлежащем виде, то есть, в купальниках, с голым торсом или в обнаженном... 08.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-08T11:35+0300

2023-06-08T11:35+0300

2023-06-08T11:40+0300

в абхазии

абхазия

новости

народное собрание абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/05/1040733103_0:218:2867:1831_1920x0_80_0_0_1c1566f180f8804f6efdfb0ff2ca4c1c.jpg

СУХУМ, 8 июн - Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии внес изменения в Кодекс об административных правонарушениях, касающиеся поведения в общественных местах."Наличие большого количества отдыхающих и туристов существенно пополняет наш бюджет, но нельзя забывать и о нашем национальном менталитете, о воспитании нашей молодежи в духе апсуара. Многие находящиеся у нас на отдыхе считают, что если они находятся на курорте, то на свой внешний вид обращать внимание не обязательно, и позволяют себе ходить в купальниках не только на пляжах или в местах отведенных для купания, но и в общественных местах, а мужчины ходят просто в шортах, с обнаженным торсом. Все это вызывает возмущение не только старшего поколения, но и молодых людей из местного населения, так как в нашем обществе не принято быть одетым подобным образом в общественных местах", - говорится в пояснительной записке.Указывается, что очень часто замечания, которые делают местные жители, приводят к ссорам и даже тракам, после чего участники несут административную и даже уголовную ответственность."В связи с вышеизложенным и опираясь на опыт ряда стран-курортов, считаю необходимым внести в КоАП дополнение, запрещающее гостям и жителям Абхазии находиться в общественных местах одетыми неподобающим образом",- говорится в документе, который представил на рассмотрение Народного Собрания депутат Даут Хутаба.Появление в общественных местах, за исключением пляжей, людей в купальниках, плавательных шортах или в обнаженном виде (под этим, по словам Хутаба, подразумевается "полное отсутствие одежды на теле человека, либо отсутствие одежды на его торсе") влечет за собой штраф в размере 100 МРОТ (шесть тысяч рублей).В первом чтении проект был принят еще прошлым созывом. Он предполагал наложение штрафа в размере пяти МРОТ (300 рублей). Закон вступает в силу с 1 августа 2023 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230608/glavnyy-sanvrach-abkhazii-rasskazala-kak-budet-rabotat-sluzhba-v-kurortnyy-sezon-1046219993.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, народное собрание абхазии