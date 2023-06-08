Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230608/proekty-ob-ispolnenii-byudzhetov-vnebyudzhetnykh-fondov-za-2022-god-prinyaty-narodnym-sobraniem-1046223614.html
Отчеты об исполнении бюджетов внебюджетных фондов за 2022 год приняты Народным Собранием
Отчеты об исполнении бюджетов внебюджетных фондов за 2022 год приняты Народным Собранием
Заседание депутатов Народного Собрания Абхазии состоялось в Сухуме 8 июня. 08.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-08T13:37+0300
2023-06-08T14:30+0300
абхазия
в абхазии
народное собрание абхазии
парламент абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/0c/1045227246_0:101:1920:1181_1920x0_80_0_0_3a22ff450b8e53cd55f9eaef7827b5c7.jpg
СУХУМ, 8 июн - Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял проекты об исполнении бюджетов внебюджетных фондов за 2022 год.Исполнение бюджета Дорожного фонда Республики Абхазия за 2022 год по доходам составило 95,3 миллиона рублей, по расходам - 102,8 миллиона.Исполнение бюджета государственного внебюджетного Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов за 2022 год по доходам составило 165,4 миллиона рублей, по расходам - 163,5 миллиона, остаток средств на начало года 18,2 миллиона рублей.Утвержден и отчет об исполнении бюджета Фонда обязательного медицинского страхования. Доходы фонда составили 54,5 миллиона рублей, расходы - 55,3 миллиона.Также был рассмотрен отчет об исполнении бюджета Пенсионного фонда. Его доходы составили 1,36 миллиарда рублей. расходы - 1,29 миллиарда рублей. Остаток средств на 1 января 2023 года составил 83,6 миллиона рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230608/abkhazskie-deputaty-prinyali-v-pervom-chtenii-izmeneniya-v-zakon-o-statistike-1046223440.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/0c/1045227246_106:0:1815:1282_1920x0_80_0_0_d6d03eb9257a5fc7a738c686001e8106.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
абхазия, народное собрание абхазии, парламент абхазии
абхазия, народное собрание абхазии, парламент абхазии

Отчеты об исполнении бюджетов внебюджетных фондов за 2022 год приняты Народным Собранием

13:37 08.06.2023 (обновлено: 14:30 08.06.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Деньги
Деньги - Sputnik Абхазия, 1920, 08.06.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
НовостиTelegram
Заседание депутатов Народного Собрания Абхазии состоялось в Сухуме 8 июня.
СУХУМ, 8 июн - Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял проекты об исполнении бюджетов внебюджетных фондов за 2022 год.

Фактическое исполнение бюджета Фонда социального страхования и охраны труда Абхазии за прошлый год составило 146,2 миллиона рублей, расходы - 113,7 миллиона рублей.

Исполнение бюджета Дорожного фонда Республики Абхазия за 2022 год по доходам составило 95,3 миллиона рублей, по расходам - 102,8 миллиона.
Исполнение бюджета государственного внебюджетного Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов за 2022 год по доходам составило 165,4 миллиона рублей, по расходам - 163,5 миллиона, остаток средств на начало года 18,2 миллиона рублей.
Утвержден и отчет об исполнении бюджета Фонда обязательного медицинского страхования. Доходы фонда составили 54,5 миллиона рублей, расходы - 55,3 миллиона.
Также был рассмотрен отчет об исполнении бюджета Пенсионного фонда. Его доходы составили 1,36 миллиарда рублей. расходы - 1,29 миллиарда рублей. Остаток средств на 1 января 2023 года составил 83,6 миллиона рублей.
Здание Парламента Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 08.06.2023
В Абхазии
Абхазские депутаты приняли в первом чтении изменения в закон о статистике
12:40
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0