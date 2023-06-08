https://sputnik-abkhazia.ru/20230608/proekty-ob-ispolnenii-byudzhetov-vnebyudzhetnykh-fondov-za-2022-god-prinyaty-narodnym-sobraniem-1046223614.html
Отчеты об исполнении бюджетов внебюджетных фондов за 2022 год приняты Народным Собранием
Отчеты об исполнении бюджетов внебюджетных фондов за 2022 год приняты Народным Собранием
Заседание депутатов Народного Собрания Абхазии состоялось в Сухуме 8 июня. 08.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-08T13:37+0300
2023-06-08T13:37+0300
2023-06-08T14:30+0300
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СУХУМ, 8 июн - Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял проекты об исполнении бюджетов внебюджетных фондов за 2022 год.Исполнение бюджета Дорожного фонда Республики Абхазия за 2022 год по доходам составило 95,3 миллиона рублей, по расходам - 102,8 миллиона.Исполнение бюджета государственного внебюджетного Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов за 2022 год по доходам составило 165,4 миллиона рублей, по расходам - 163,5 миллиона, остаток средств на начало года 18,2 миллиона рублей.Утвержден и отчет об исполнении бюджета Фонда обязательного медицинского страхования. Доходы фонда составили 54,5 миллиона рублей, расходы - 55,3 миллиона.Также был рассмотрен отчет об исполнении бюджета Пенсионного фонда. Его доходы составили 1,36 миллиарда рублей. расходы - 1,29 миллиарда рублей. Остаток средств на 1 января 2023 года составил 83,6 миллиона рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230608/abkhazskie-deputaty-prinyali-v-pervom-chtenii-izmeneniya-v-zakon-o-statistike-1046223440.html
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абхазия, народное собрание абхазии, парламент абхазии
абхазия, народное собрание абхазии, парламент абхазии
Отчеты об исполнении бюджетов внебюджетных фондов за 2022 год приняты Народным Собранием
13:37 08.06.2023 (обновлено: 14:30 08.06.2023)
Заседание депутатов Народного Собрания Абхазии состоялось в Сухуме 8 июня.
СУХУМ, 8 июн - Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял проекты об исполнении бюджетов внебюджетных фондов за 2022 год.
Фактическое исполнение бюджета Фонда социального страхования и охраны труда Абхазии за прошлый год составило 146,2 миллиона рублей, расходы - 113,7 миллиона рублей.
Исполнение бюджета Дорожного фонда Республики Абхазия за 2022 год по доходам составило 95,3 миллиона рублей, по расходам - 102,8 миллиона.
Исполнение бюджета государственного внебюджетного Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов за 2022 год по доходам составило 165,4 миллиона рублей, по расходам - 163,5 миллиона, остаток средств на начало года 18,2 миллиона рублей.
Утвержден и отчет об исполнении бюджета Фонда обязательного медицинского страхования. Доходы фонда составили 54,5 миллиона рублей, расходы - 55,3 миллиона.
Также был рассмотрен отчет об исполнении бюджета Пенсионного фонда. Его доходы составили 1,36 миллиарда рублей. расходы - 1,29 миллиарда рублей. Остаток средств на 1 января 2023 года составил 83,6 миллиона рублей.