https://sputnik-abkhazia.ru/20230608/proekty-ob-ispolnenii-byudzhetov-vnebyudzhetnykh-fondov-za-2022-god-prinyaty-narodnym-sobraniem-1046223614.html

Отчеты об исполнении бюджетов внебюджетных фондов за 2022 год приняты Народным Собранием

Отчеты об исполнении бюджетов внебюджетных фондов за 2022 год приняты Народным Собранием

Заседание депутатов Народного Собрания Абхазии состоялось в Сухуме 8 июня. 08.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-08T13:37+0300

2023-06-08T13:37+0300

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СУХУМ, 8 июн - Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял проекты об исполнении бюджетов внебюджетных фондов за 2022 год.Исполнение бюджета Дорожного фонда Республики Абхазия за 2022 год по доходам составило 95,3 миллиона рублей, по расходам - 102,8 миллиона.Исполнение бюджета государственного внебюджетного Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов за 2022 год по доходам составило 165,4 миллиона рублей, по расходам - 163,5 миллиона, остаток средств на начало года 18,2 миллиона рублей.Утвержден и отчет об исполнении бюджета Фонда обязательного медицинского страхования. Доходы фонда составили 54,5 миллиона рублей, расходы - 55,3 миллиона.Также был рассмотрен отчет об исполнении бюджета Пенсионного фонда. Его доходы составили 1,36 миллиарда рублей. расходы - 1,29 миллиарда рублей. Остаток средств на 1 января 2023 года составил 83,6 миллиона рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230608/abkhazskie-deputaty-prinyali-v-pervom-chtenii-izmeneniya-v-zakon-o-statistike-1046223440.html

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