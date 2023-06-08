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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 9 июня

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 9 июня

Территория черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием теплого сектора южного циклона. 08.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-08T19:03+0300

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 8 июн – Sputnik. В пятницу, 9 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +25°С до +30°С. Температура морской воды +20°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла. Относительная влажность воздуха 60-90%.

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абхазия, погода в абхазии