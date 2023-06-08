https://sputnik-abkhazia.ru/20230608/shoygu-rasskazal-o-popytke-proryva-vsu-na-zaporozhskom-napravlenii-1046227573.html

Шойгу рассказал о попытке прорыва ВСУ на Запорожском направлении

Шойгу рассказал о попытке прорыва ВСУ на Запорожском направлении

Благодаря действиям военной разведки, противник был вовремя обнаружен и свою задачу по прорыву российской обороны не выполнил. 08.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-08T16:11+0300

2023-06-08T16:11+0300

2023-06-08T16:53+0300

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СУХУМ, 8 июн – Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что 47-я механизированная бригада ВСУ пыталась прорвать оборону российских войск на Запорожском направлении. Об этом также сообщает пресс-служба Министерства обороны России."Сегодня в 1:30 ночи на Запорожском направлении силами 47-й механизированной бригады численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники противник предпринял попытку прорыва нашей обороны. Силами разведки противник был своевременно обнаружен, нанесен превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами", – сказал министр.Шойгу пояснил, что противник отошел с большими потерями – в результате двухчасового боя Киев потерял 30 танков, 11 боевых машин пехоты, до 350 человек личного состава.Всего же за вчерашние сутки ВСУ потеряли в зоне ведения спецоперации 945 человек личного состава, 33 танка, 28 боевых машин пехоты, 38 боевых бронированных машин, 3 самоходные артиллерийские установки Krab и другие вооружения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230607/ukrainskie-diversanty-podorvali-ammiakoprovod-tolyatti-odessa-1046212494.html

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