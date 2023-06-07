https://sputnik-abkhazia.ru/20230607/ukrainskie-diversanty-podorvali-ammiakoprovod-tolyatti-odessa-1046212494.html
Украинские диверсанты подорвали аммиакопровод "Тольятти-Одесса"
Украинские диверсанты подорвали аммиакопровод "Тольятти-Одесса"
В результаты подрыва пострадали мирные граждане, среди российских военнослужащих жертв нет. 07.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-07T16:50+0300
2023-06-07T16:50+0300
2023-06-07T16:56+0300
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СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Украинские диверсанты подорвали аммиакопровод "Тольятти-Одесса" в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.Конашенков добавил, что никто из российских солдат не пострадал и добавил, что в настоящее время через поврежденные участки трубопровода идет стравливание остатков аммиака с украинской территории.Также он сообщил о положении дел в зоне военной спецоперации. ВСУ предпринимали попытки прорвать оборону российских войск в районе Артемовска, но намеченных целей не добились. В ходе боев за сутки уничтожено до 415 украинских военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубица "Мста-Б".На Времевском выступе российские войска отбили три атаки двух украинских батальонных тактических групп и одну атаку штурмового подразделения в районе Новодонецкого."В результате огневого поражения колонны украинской бронетехники, выдвигавшейся в направлении совхоза "Октябрь", большая часть бронемашин была уничтожена. Оставшиеся на ходу отступили на исходный рубеж", – говорится в сообщении.На Южно-Донецком направлении за сутки противник потерял более 190 бойцов, восемь танков, в том числе два колесных танка АМХ-10, 20 боевых бронированных машин, 12 автомобилей, артиллерийскую систему М777, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", гаубицы Д-20 и Д-30, пушку "Гиацинт-Б". Также были уничтожены склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.На Купянском направлении за сутки была пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп. На данном направлении Киев потерял более 50 солдат, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку Paladin. На Красно-Лиманском направлении в районе Серебрянского лесничества пресечена деятельность двух украинских диверсионных групп. За сутки уничтожено более 70 бойцов ВСУ, две боевые машины пехоты, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубица Д-20. На Херсонском направлении за прошедшие сутки уничтожено до 60 украинских солдат, пять боевых бронированных машин, два пикапа, артиллерийская система М777, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубица "Мста-Б".Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России в течение суток поражены 93 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 137 районах. Были уничтожены командно-наблюдательные пункты 67-й механизированной и 44-й артиллерийской бригад ВСУ, два склада горючего 110-й механизированной бригады.Средствами противовоздушной обороны были сбиты украинские истребители Су-27 и МиГ-29, перехвачено 24 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, "Ураган" и "Ольха", уничтожено 22 украинских дрона.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230607/svo-nemetskie-tanki-snova-goryat-na-russkoy-zemle--1046213729.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230606/shoygu-rossiyskie-voyska-sorvali-nastuplenie-vsu-na-vsekh-uchastkakh-fronta-1046200645.html
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россия, украина, донбасс, новости, министерство обороны рф
Украинские диверсанты подорвали аммиакопровод "Тольятти-Одесса"
16:50 07.06.2023 (обновлено: 16:56 07.06.2023)
В результаты подрыва пострадали мирные граждане, среди российских военнослужащих жертв нет.
СУХУМ, 7 июн - Sputnik.
Украинские диверсанты подорвали аммиакопровод "Тольятти-Одесса" в Харьковской области. Об этом сообщил
официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
"5 июня около 21:00 московского времени в районе населенного пункта Масютовка Харьковской области украинской диверсионно-разведывательной группой был осуществлен подрыв аммиакопровода "Тольятти-Одесса". В результате данного террористического акта имеются пострадавшие среди мирного населения. Им оказана необходимая медицинская помощь", – заявил он.
Конашенков добавил, что никто из российских солдат не пострадал и добавил, что в настоящее время через поврежденные участки трубопровода идет стравливание остатков аммиака с украинской территории.
Также он сообщил о положении дел в зоне военной спецоперации. ВСУ предпринимали попытки прорвать оборону российских войск в районе Артемовска, но намеченных целей не добились. В ходе боев за сутки уничтожено до 415 украинских военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубица "Мста-Б".
На Времевском выступе российские войска отбили три атаки двух украинских батальонных тактических групп и одну атаку штурмового подразделения в районе Новодонецкого.
"В результате огневого поражения колонны украинской бронетехники, выдвигавшейся в направлении совхоза "Октябрь", большая часть бронемашин была уничтожена. Оставшиеся на ходу отступили на исходный рубеж", – говорится в сообщении.
На Южно-Донецком направлении за сутки противник потерял более 190 бойцов, восемь танков, в том числе два колесных танка АМХ-10, 20 боевых бронированных машин, 12 автомобилей, артиллерийскую систему М777, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", гаубицы Д-20 и Д-30, пушку "Гиацинт-Б". Также были уничтожены склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.
На Купянском направлении за сутки была пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп. На данном направлении Киев потерял более 50 солдат, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку Paladin.
На Красно-Лиманском направлении в районе Серебрянского лесничества пресечена деятельность двух украинских диверсионных групп. За сутки уничтожено более 70 бойцов ВСУ, две боевые машины пехоты, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубица Д-20.
На Херсонском направлении за прошедшие сутки уничтожено до 60 украинских солдат, пять боевых бронированных машин, два пикапа, артиллерийская система М777, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубица "Мста-Б".
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России в течение суток поражены 93 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 137 районах.
Были уничтожены командно-наблюдательные пункты 67-й механизированной и 44-й артиллерийской бригад ВСУ, два склада горючего 110-й механизированной бригады.
Средствами противовоздушной обороны были сбиты украинские истребители Су-27 и МиГ-29, перехвачено 24 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, "Ураган" и "Ольха", уничтожено 22 украинских дрона.