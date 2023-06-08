https://sputnik-abkhazia.ru/20230608/tri-novykh-professionalnykh-prazdnika-poyavilis-v-abkhazii-1046224323.html
Три новых профессиональных праздника появились в Абхазии
Три новых профессиональных праздника появились в Абхазии
Изменения в закон "О праздничных и памятных датах" были приняты на очередной сессии Народного Собрания в четверг, 8 июня. 08.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-08T14:16+0300
2023-06-08T14:16+0300
2023-06-08T14:16+0300
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СУХУМ, 8 июн - Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент внес изменения в закон "О праздничных и памятных датах". Проект направлен на установление в Абхазии профессиональных праздников: Даты признаются праздничными и рабочими.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230608/narodnoe-sobranie-abkhazii-vneslo-izmeneniya-v-zakon-o-mezhdunarodnykh-dogovorakh-1046223036.html
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абхазия, новости, парламент абхазии, народное собрание абхазии
абхазия, новости, парламент абхазии, народное собрание абхазии
Три новых профессиональных праздника появились в Абхазии
Изменения в закон "О праздничных и памятных датах" были приняты на очередной сессии Народного Собрания в четверг, 8 июня.
СУХУМ, 8 июн - Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент внес изменения в закон "О праздничных и памятных датах".
Проект направлен на установление в Абхазии профессиональных праздников:
17 мая - День дипломатической службы
10 июня - День работника статистики;
Даты признаются праздничными и рабочими.