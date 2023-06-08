https://sputnik-abkhazia.ru/20230608/vneseny-izmeneniya-v-zakony-o-vezde-i-vyezde-iz-abkhazii-i-o-polozhenii-inostrantsev-1046224083.html

Внесены изменения в законы о въезде и выезде из Абхазии и о положении иностранцев

Внесены изменения в законы о въезде и выезде из Абхазии и о положении иностранцев

Депутаты Народного Собрания приняли изменения в первом и окончательном чтении. 08.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-08T13:50+0300

2023-06-08T13:50+0300

2023-06-08T13:50+0300

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СУХУМ, 8 июн - Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии внес изменения в некоторые законодательные акты.Это касается законов "О порядке выезда из Республики Абхазия и въезда в Республику Абхазия" и "О правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия".Документ продлевает срок возложения на центральные или территориальные органы госуправления в области внутренних дел полномочий по выдаче абхазских паспортов и разрешений на временное проживание в Абхазии иностранных граждан до 31 декабря 2023 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230608/abkhazskie-deputaty-prinyali-v-pervom-chtenii-izmeneniya-v-zakon-o-statistike-1046223440.html

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