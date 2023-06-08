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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230608/vneseny-izmeneniya-v-zakony-o-vezde-i-vyezde-iz-abkhazii-i-o-polozhenii-inostrantsev-1046224083.html
Внесены изменения в законы о въезде и выезде из Абхазии и о положении иностранцев
Внесены изменения в законы о въезде и выезде из Абхазии и о положении иностранцев
Депутаты Народного Собрания приняли изменения в первом и окончательном чтении. 08.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-08T13:50+0300
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СУХУМ, 8 июн - Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии внес изменения в некоторые законодательные акты.Это касается законов "О порядке выезда из Республики Абхазия и въезда в Республику Абхазия" и "О правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия".Документ продлевает срок возложения на центральные или территориальные органы госуправления в области внутренних дел полномочий по выдаче абхазских паспортов и разрешений на временное проживание в Абхазии иностранных граждан до 31 декабря 2023 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230608/abkhazskie-deputaty-prinyali-v-pervom-chtenii-izmeneniya-v-zakon-o-statistike-1046223440.html
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абхазия, новости, парламент абхазии
абхазия, новости, парламент абхазии

Внесены изменения в законы о въезде и выезде из Абхазии и о положении иностранцев

13:50 08.06.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук Сессия Парламента
Сессия Парламента - Sputnik Абхазия, 1920, 08.06.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Депутаты Народного Собрания приняли изменения в первом и окончательном чтении.
СУХУМ, 8 июн - Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии внес изменения в некоторые законодательные акты.
Это касается законов "О порядке выезда из Республики Абхазия и въезда в Республику Абхазия" и "О правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия".
Документ продлевает срок возложения на центральные или территориальные органы госуправления в области внутренних дел полномочий по выдаче абхазских паспортов и разрешений на временное проживание в Абхазии иностранных граждан до 31 декабря 2023 года.
Здание Парламента Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 08.06.2023
В Абхазии
Абхазские депутаты приняли в первом чтении изменения в закон о статистике
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